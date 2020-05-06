Son derece dikkat çeken bir çevrimiçi etkinlik olan WEVisionary’20 Online Vizyon Projesi, 11-20 Mayıs tarihleri arasında birbirinden önemli konuşmacılarıyla katılımcılarını çevrimiçi ortamda ağırlamaya hazırlanıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Markalaşma Kulübü bünyesinde çalışmaları yapılan ve 6 Nisan itibariyle hayata geçirilen WEVisionary platformu, farklı disiplinlerden birçok üniversite kulübü ve topluluk ile beraber katma değer yaratacak projeleri ve fikirleri hayata geçirmek amacıyla yola çıktı.

Paydaş olarak mühendislikten hukuka kadar halihazırda 100’den fazla üniversite kulübü ve çeşitli oluşumlarla iş birliği yapan, ‘’Eylemsiz vizyon bir hayaldir.’’ mottosuyla yola çıkan ve multidisipliner yapılanma bakımından iddialı bir hareket olarak nitelendirilen WEVisionary; 11-20 Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden düzenlenecek olan Online Vizyon Projesi adı verilen bir zirveyle çalışmalarını başlatacak.

Başlangıç olarak “WEVisionary’20 Online Vizyon Projesi” ile alanındaki en üst düzey simalar ağırlanarak kitlelerin ‘Gelecek vizyonları neler olacak?’, ‘Sektörler baz alınarak son dönem analizleri ışığında nelerin değişmesi öngörülüyor?’, ‘Geleceğin ihtiyaçları nelerdir?‘, ‘Ülkemizde ve dünyada neler değişecek?‘ gibi sorularına cevaplar verilmeye çalışılacak.

WEVisionary’20 Online Vizyon Projesi konuşmacılar

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal

Renault MAİS CEO’su Dr. Berk Çağdaş

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka

TAV Havalimanları CEO’su Sani Şener

ASUS Türkiye CEO’su Özge Kılıç Güler

Intertech CEO’su ve DenizPortföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Uyar

Monster Notebook Kurucusu ve CEO’su İlhan Yılmaz

Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur

TRMotor CEO’su Osman Dur

Pfizer Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Uluışık

Tomorrowism Kurucusu, önceki dönem IBM CEO’su Eray Yüksek

LC Waikiki CEO’su Mustafa KÜÇÜK

FNSS Savunma Sistemleri CEO’su Nail Kurt

Etkinlik ile ilgili daha fazla bilgi ve güncel konuşmacı listesi için wevisionary.com web sitesini takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu önemli etkinliğe kayıt olmak için de buraya tıklayabilirsiniz.