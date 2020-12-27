Eski model bir Android ya da iPhone akıllı telefon kullananlar, 1 Ocak 2021'den sonra uygulamaya ya kısmen ya da tamamen erişimi kaybedecek.

WhatsApp, önümüzdeki yıldan itibaren eski cihazlarda çalışmayı bırakacak. Bu durum bazı cihazların tamamen desteğini kaybetmesine neden olacak, bazı cihazlar ise uygulamaya erişebilecek ancak tüm özellikleri kullanamayacak.

1 Ocak 2021'den sonra uygulamaya erişimde sorun yaşayacak olan cihazlar, iOS 9 veya altı işletim sistemine sahip olan iPhone modelleri veya Android 4.0.3 ve altında kalan diğer Android modeller olacak.

Güncellemeler artık gelmeyecek

Yani iPhone 4 veya daha alt modeller kullananlar en son WhatsApp güncellemesini alamayacak. Ayrıca Samsung Galaxy S2 gibi bir neslin vazgeçmekten zorlandığı modeller de artık güncelleme alamayacak modeller arasında yer alıyor.

Bazı WhatsApp kullanıcıları işletim sistemlerini iOS 9 veya Android 4.0.3'ün üstüne güncelleme şansına sahip. Bu telefonlardan birine sahipseniz, WhatsApp'ın yeni kararından etkilenmemek için cihazınızı güncellemeniz gerekecek.

iPhone cihazınızın işletim sistemini güncellemek için Ayarlar > Genel > Yazılım güncellemesi yolunu kullanabilirsiniz. Burada şu andaki işletim sisteminizi görebilirsiniz. Android kullanıcıları ise cihazdan cihaza değişmekle birlikte Ayarlar ya da Hakkında bölümünden güncellemeyi görebilir.

Eski telefonlar neden güncellenmiyor?

Henüz WhatsApp'ın sahibi olan Facebook'tan konuyla ilgili olarak yapılmış bir açıklama yok. Yine de bu durumun genel olarak bu telefonların kullanım oranındaki düşüşle ilgili olduğunun açıklanması kimseyi şaşırtmayacaktır. Telefonların kullanım oranı düştükçe firmalar için o cihazlara destek vermek kazancından daha büyük gider kalemi haline geliyor.

Akıllı telefonunuzun işletim sistemini daha yeni bir versiyona güncelleyemiyorsanız, sadece WhatsApp değil başka uygulamalara da erişiminizi kaybetmeniz olasıdır. Belki de bu dönemde akıllı telefonunuzu yenilemek faydanıza olacaktır. Akıllı telefonlar hakkında daha fazla bilgi almak için sitemizdeki diğer haberleri okuyabilirsiniz.