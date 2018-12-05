Tabletlerle ilgili ilginç ve katı bir politika izleyen WhatsApp, en sonunda bu inadından vazgeçerek ilk adımı attı.

2010 yılında kullanıcılarla buluştuğundan beri dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, o süreçten beri Android tabletlere resmi bir destek sunmuyordu. Süreci değiştirecek hamle en sonunda geldi. Yine de her şey tam da umduğumuz gibi değil.

Öncelikle WhatsApp'ı Android tabletinize kurabilmeniz için cihazınızın SIM kart yuvasına sahip olan modellerden olması gerekiyor. WhatsApp, sadece WiFi bağlantısı olan modellerde çalışmıyor. Bununla birlikte henüz kullanıcılara sunulmayan, deneysel özelliklerin test edildiği beta programına da dahil olmuş olmanız isteniyor.

Telefon dışındaki cihazlarda WhatsApp kullanmak isteyenler, bugün emülatörlerle, WhatsApp Web ve benzeri küçük hilelerle uğraşmak durumundalar. Bu konuda küçük de olsa bir adım atılması oldukça olumlu. Umuyoruz WhatsApp da tıpkı Telegram gibi kısa süreli bir mobil onay sürecinden sonra rahatlıkla her yerde kullanılabilen bir araç haline gelecektir.