Bugün saat 21.15 sularında WhatsApp'ta bir bağlantı sorunu meydana geldi. Problemin çözülmesi ise yaklaşık 15 dakika sürdü.

Birçok kullanıcının WhatsApp'ta yaşadığı bağlantı problemi uygulamanın çökmüş olabileceğine dair soruları beraberinde getirdi. Bugün saat 21.15 civarında dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Türkiye'de uygulamaya erişim sağlayamayan kullanıcılar, sosyal medyadan sorunlarını dile getirdi.

15 dakikalık bir kesintinin ardından 21.30 sularında erişimin tekrar sağlandığı uygulama, şu anda öncesinde olduğu gibi problemsiz çalışıyor. 15 dakika çok uzun bir süre gibi gözükmese de WhatsApp ve sahibi Facebook gibi devasa şirketler için oldukça büyük bir kayıp anlamına geliyor. Aynı zamanda servisi profesyonel amaçlar için kullananların da işlerinin aksaması verilen tepkinin çok da yanlış olmadığını ortaya koyuyor.

WhatsApp yetkililerinden konu ile ilgili olarak herhangi bir açıklama gelmemiş olsa da sorunun sunucularda yaşanan aksaklıklardan, savuşturulmuş siber saldırılara kadar birçok şey olma ihtimali var.