Grup görüşmeleri oluşturmak için birkaç adımlı bir süreç belirlemiş olan WhatsApp, iOS beta sürümüne yayınladığı güncelleme ile işlemi oldukça hızlandırmış durumda.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcılara daha iyi bir mesajlaşma deneyimi sunmak için uygulamayı iyileştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iOS beta sürümünü 2.18.102.5 versiyonuna yükselterek kullanıcıların videoları bildirim kartları üzerinden izleyebilmesine imkan tanıyan WhatsApp, yine iOS beta için yayınladığı 2.18.110.17 sürümü ile kullanıcı arayüzünde oldukça faydalı bir güncelleme yapıyor.

Bildiğiniz WhatsApp, birden fazla kullanıcının sesli ya da görüntülü görüşme gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Ancak bunun için kullanıcıların bireysel bir görüşme başlatması, daha sonra bu görüşmeye yeni kullanıcılar davet etmesi gerekiyor. Bu da kullanıcıların grup görüşmesi başlatmak için birkaç adımlı bir süreç gerçekleştireceği anlamına geliyor. WhatsApp, küçük bir arayüz güncellemesi ile bu sorunu ortadan kaldırıyor.

iOS için WhatsApp beta 2.18.110.17 sürümünde şirket, grup sohbetlerine bir arama butonu ekliyor. Bu butona dokunun kullanıcıların önüne grup üyelerinin bulunduğu bir liste çıkıyor. Kullanıcılar, bu listeden maksimum üç kişiyi seçerek sesli ya da görüntülü görüşme başlatabiliyorlar. Böylece bir grup görüşmesi başlatmak, eskisine göre çok daha hızlı ve basit hale gelmiş oluyor.

Ancak kullanıcılar başlatacakları görüşmeye gruptaki herhangi bir kişiyi ekleyemiyorlar. Bir kişinin görüşmeye eklenebilmesi için, görüşmeyi başlatan kişinin telefon rehberinde kayıtlı olması gerekiyor. Bununla birlikte özellik şu an için yalnızca iOS beta sürümüne yayınlanmış durumda. Dolayısı ile WhatsApp betanın kararlı sürümünü kullananlar ya da Android beta ya da kararlı sürüm kullanıcıları bu özelliğe erişim sağlayamıyorlar.