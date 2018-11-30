WhatsApp, kullanıcıların çoklu bağlantı paylaşımlarını daha kişisel yapmasını ve aradıkları GIF'leri-Çıkartmaları daha kolay bulmasını sağlayan yeni özelliklerini Android beta sürümüne yayınladı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, uygulamayı çok daha güvenli ve kolay hale getirmeye devam ediyor. Daha önce getirdiği çoklu paylaşım özelliği sayesinde kullanıcıların aynı bağlantıyı birden fazla sohbetle paylaşmasını kolaylaştıran WhatsApp, şimdi de çoklu paylaşım özelliğine önizleme özelliği getirdi. GIF arayüzünü de güncelleyen şirket, istenilen GIF’leri bulmayı kolaylaştıran arama barını çıkartmalar için de getiriyor.

İlk gelen çoklu paylaşımı önizleme özelliği, kullanıcıların herhangi bir web site ya da uygulamadaki paylaş butonuna tıkladıklarında gönderecekleri sohbetleri seçtikten sonra göndereceği mesajı önizlemesine ve gerekli gördüğü halde düzenlemesine izin veriyor. Çoklu paylaşımı önizleme özelliğini aşağıdaki adımları uygulayarak test edebilirsiniz. (Çoklu paylaşımı önizleme özelliği şu an için yalnızca Android beta sürümünde erişime açıktır.)

WhatsApp’un uygulamaya getirdiği bir diğer yenilik ise GIF arama arayüzü oldu. Artık GIF aramalarınızı tam ekranda görebiliyor, böylece aradığınız GIF’leri daha kolay bulabiliyorsunuz. WhatsApp ayrıca çıkartmalar özelliği için de bir arama çubuğu ekliyor. GIF arama çubuğu ile aynı arayüze sahip olacak olan çıkartma arama çubuğunda anahtar kelimeleri girerek istediğini çıkartmayı bulabilmenize imkan tanıyor. (Özellikler henüz erişime açılmış durumda değil.)