WhatsApp'a Yakında İki Önemli Özellik Geliyor

WhatsApp, arşivde kalmamak için ısrar eden ve sürekli uygulama simgesinde bildirim rozeti çıkaran mesajlar için iki yeni özellik yayınlıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni özellikler ile kullanıcıları memnun etmeye devam ediyor. Kullanıcılara ‘Tatil Modu’ ve ‘Sessiz Mod’ adında iki yeni özellik sunacak olan WhatsApp, bu sayede istenmeyen sohbetlerin tekrar tekrar ortaya çıkmasının önüne geçmiş olacak.

Bildiğiniz gibi herhangi bir bireysel ya da grup sohbetini arşivleseniz dahi o sohbetten yeni bir mesaj geldiğinde sohbet arşivden çıkar ve WhatsApp ana sayfanızın en üstünde ‘Ben buradayım!’ diye bağırır. Bildirim ayarlarından aktif edebileceğiniz tatil modu ise bu anlamsız sorunu ortadan kaldırıyor.

Tatil modunu aktif ettiğinizde arşivlenen herhangi bir sohbetten yeni mesaj gelse dahi sohbet arşivde kalmaya devam eder. Böylece WhatsApp ana sayfada görmek istemediğiniz sohbetler arşivlenmiş mesajların arasında kalmaya devam eder. Peki ya sessiz aldığımız sohbetler ne olacak? WhatsApp’ın bunun için de bir çözümü var.

WhatsApp’ta bir sohbeti sessize alırsanız o sohbetin bildirimlerinden kurtulmuş olursunuz. Bununla birlikte sohbetten bir mesaj geldiğinde uygulama simgesinin köşesinde bildirim rozeti görmeye devam edersiniz. Yeni yayınlanan sessiz mod sayesinde sessize alınan sohbetlerin yeni mesaj bildirimleri uygulama simgesinde de görünmüyor.

WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı bir diğer özellik ise bağlı hesaplar. Bu özellik sayesinde Facebook, Instagram gibi hesaplar WhatsApp’a bağlanabilecek. Aslına bakılırsa bu özellik WhatsApp Business olarak geliştirildi ancak bazı referanslar standart WhatsApp uygulamasına da yayınlanabileceğini gösteriyor.