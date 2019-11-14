WhatsApp'ın Android sürümünün betası güncellendi. Güncelleme, daha çok "From Facebook" betasına odaklanırken karanlık tema ile ilgili herhangi bir yenilik sunmuyor. Fakat beta sürümden kaynaklı sorunlar, kimi zaman karanlık temanın görülebilmesini sağlıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şu sıralar hummalı bir çalışmanın içinde. Öyle ki geliştirici ekip neredeyse gün aşırı beta sürüm güncellemeleri yapıyor ve bu güncellemeler WhatsApp'ın yeni özelliklerini ortaya koyuyor. Şimdi ise geliştirici ekip, WhatsApp'ın Android sürümünün betasını güncelledi. Dilerseniz hemen, WhatsApp'ın Android beta sürümündeki yeniliklere geçelim.

WhatsApp'ın yeni sürümü ne yazık ki hala karanlık mod ile ilgili herhangi bir bilgi vermiyor. Ancak yeni beta sürümün özelliklerini kamuoyu ile paylaşan WABetaInfo, beta sürümden kaynaklı sorunlar nedeniyle bazı menülerin karanlık temada görüntülenebildiğini söylüyor. Yani eğer sizler de WhatsApp'ın Android beta sürümünü kullanıyorsanız karanlık tema ile ilgili bazı şeyler görebilirsiniz, ancak bunlar tamamen beta sürümde yaşanan hatalardan kaynaklı.

WhatsApp geliştiricilerinin yayınladığı yeni sürüm "2.19.331" koduyla geliyor ve daha çok görsel değişiklikler içeriyor. Bu değişiklikler daha çok Facebook ile ilgili olarak göze çarpıyor. Facebook, bir süredir lekelenen imajını temizlemek için WhatsApp'ı kullanıyor. Bu bağlamda uygulamanın bazı yerlerine "From Facebook" ibaresi eklendi. Bu ibare artık daha da vurgulu bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Ayrıca yine aynı ibare, WhatsApp'ın Ayarlar menüsü için de yeniden tasarlanmış durumda. Kısa bir süre sonra WhatsApp'ın Ayarlar bölümüne girdiğiniz şöyle bir ibareyle karşılaşacaksınız;

WhatsApp'a kısa bir süre önce bir açılış ekranı eklendi. Bu ekran, WhatsApp uygulamasına girdiğinizde önce boş bir sayfa açıyor ve bu sayfada WhatsApp'ın logosu görünüyor. Hemen ardından da uygulamaya geçiş yapılıyor. Artık bu açılış ekranında "From Facebook" ibaresi de bulunacak.

Yukarıda görmekte olduğunuz karanlık tema örnekleri, daha öncesinde de belirtmiş olduğumuz gibi bazı sorunlardan kaynaklı olarak gösteriliyor. Yani karanlık mod hala kullanıma sunulmuş değil. Örneğin uygulama açılırken kimi zaman karanlık tema karşılarına çıkmış kimi zaman da normal aydınlık tema.

Özelliklerin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı henüz bilinmiyor. WhatsApp geliştirici ekibi, yeni özelliklerini tüm kullanıcıların hizmetine sunmadan önce ufak testler yapıyor ve bu testler de beta sürümler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Geliştirici ekip, bu beta sürümde herhangi bir sorunla karşılaşmaz ise yeni özellikleri kısa bir süre içerisinde kullanıcıların hizmetine sunacaktır.