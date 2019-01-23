WhatsApp, Android Beta Uygulamasına Paylaşılan Görseller İçin İki Yeni Özellik Getirdi

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WhatsApp, kullanıcıların fotoğraf paylaştıkları anda hangi sohbeti gerçekleştirdiklerini kontrol etmelerini sağlayan 'sohbette göster' özelliğini Android sürümüne de yayınladı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığı ile Android Beta sürümünü versiyon 2.19.18’e yükseltti. Bu güncelleme ile birlikte belirli bir sohbete ait medya dosyalarına ait seçenekler yenilenmiş oldu.
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Yeni güncelleme ile birlikte medya dosyalarına ‘sohbette göster’ seçeneği ekleniyor. Bu seçenek sayesinde sohbet penceresinde medyanın gönderildiği ana gidebilir, öncesi ya da sonrasına ulaşabilirsiniz.

Yeni gelen bir diğer seçenek ise ‘... olarak ayarla’ oldu. Bu özellik sayesinde görüntülediğiniz medyayı profil fotoğrafı, grup simgesi yada arka plan fotoğrafı olarak belirleyebilirsiniz. Bu özelliğin kullanıcılar tarafından ne kadar aktif kullanılacağı tartışılır.
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WhatsApp ayrıca fotoğraf döndürme seçeneğinde de değişikliğe gitti. Eski versiyonda seçeneklerde sağa döndür ve sola döndür şeklinde iki ayrı seçenek bulunurken, artık ‘döndür’ diye görseli 90 derece saat yönünde döndüren tek bir seçenek bulunuyor.
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Kaynak : https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-19-18-whats-new/
Etiketler: whatsapp
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