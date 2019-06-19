WhatsApp, kullanıcılara farklı özellikler sunacak Resim İçinde Resim modunun yeni sürümünü Android kullanıcılara sunuyor.

Uygulamasını sürekli olarak geliştirmeye devam eden ve kullanıcılara yeni özellikler sunan WhatsApp, bu senenin başlarında Resim İçinde Resim (PIP) modu üzerine çalıştığını belirtmişti ancak bu modun kritik bir kısıtlaması bulunuyordu.

PIP modunda kullanıcılar uygulamayı kapatmasa bile ana ekrana çıktıktan sonra oynatılan medya kendini kapatıyordu. Modun yeni sürümüyse bu özellik üzerinde durarak soruna bir çözüm getirdi.

İlk olarak WABetaInfo tarafından Mart ayında fark edilen değişiklikte bu sorunun çözülmeye çalışıldığı belirtilmişti. Şimdiyse şirket, uygulamasının Android beta sürümünü kullanan herkes için bu özelliği getiriyor. PIP 2.0 sürümü olarak adlandırılan yeni özellik, Android için WhatsApp Beta 2.19.177 kullanan herkesin kullanımına sunulacak.