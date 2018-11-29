WhatsApp, Android Uygulamasına Ardışık Sesli Mesajlar Özelliği Getiriyor

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WhatsApp, art arda gelen sesli mesajları tek tek dinlemek istemeyen kullanıcılar için ardışık sesli mesaj özelliğini yayınlamaya hazırlanıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni özelliklerle uygulamasını geliştirmeye ve kolaylaştırmaya devam ediyor. Son yayınlanan WhatsApp beta güncellemesi, şirketin ardışık sesli mesaj özelliğini yayınlamaya hazırlandığını gösteriyor.
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Ardışık sesli mesaj özelliği, art arda birden fazla sesli mesaj alan kullanıcıların, ilk sesli mesajı oynatmaya başlamasıyla birlikte tüm sesli mesajların art arda oynatılmasına dayanıyor. Böylece kullanıcılar tüm mesajları dinlemek için tek tek oynat butonuna basmak zorunda kalmıyorlar.

WhatsApp, tüm sesli mesajlar oynatıldığında kullanıcıları özel bir sesle uyarıyor. Bu ses, oynatılabilecek bir sesli mesaj olduğunda farklı, tüm sesli mesajlar oynatıldığında farklı tonda oluyor. Böylece kullanıcılar hiçbir sesli mesajı dinlemeden geçmemiş oluyorlar.
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Ardışık sesli mesaj özelliği uygulama kodlarının içinde yer alsa da henüz WhatsApp tarafından etkinleştirilmiş değil. Bu nedenle özelliği kullanmak için bir veya birkaç güncelleme daha beklememiz gerekiyor. Bununla birlikte söz konusu özellik, WhatsApp 2.18.100 sürümü ile iOS kullanıcılarına çoktan sunulmuş durumda.

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/269797/whatsapp-android-consecutive-voice-messages.html
Etiketler: whatsapp
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