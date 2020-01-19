Popüler mesajlaşma servisi olan WhatsApp, Batı Avrupa başta olmak üzere pek çok farklı bölgede erişim sıkıntıları yaşıyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler arasında Malezya ve Hindistan gibi Asya ülkeleri de bulunuyor.

Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, artık hayatımızın her alanına entegre olmuş bir şekle geldi. Hâl böyle olunca da uygulamada oluşan en ufak bir aksama, bir anda milyarlarca kullanıcının tepkisini çekiyor. Nitekim uygulamada yine bu tarz bir sorun meydana geldi ve pek çok kişi sosyal medyadan “WhatsApp çöktü” paylaşımlarında bulunmaya başladı.

Global çapta olduğu belirtilen bu aksaklık, şu anda Türkiye de dahil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde yaşanıyor. Bu ülkelerin başındaysa özellike İngiltere, Fransa ve İspanya gibi Batı Avrupa ülkeleri geliyor. Bununla birlikte Down Detector’e göre Hindistan ve Malezya gibi ülkelerde de WhatsApp’a erişimde sıkıntılar yaşanıyor.

WhatsApp üzerinden medya paylaşımı yapılamıyor:

Problemle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da pek çok kullanıcı, WhatsApp üzerinden medya paylaşımı yapamadığını belirtiyor. Bu noktada WhatsApp üzerinden normal mesaj gönderme veya sesli arama gibi işlemler sıkıntısız bir şekilde çalışırken bir fotoğraf göndermeye çalışırsanız işlem başarısız oluyor.

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, bu tür çökme vakalarıyla ilk defa karşılaşmıyor. Daha önceleri de pek çok kez sunucudan kaynaklanan problemlerle erişim sıkıntılarına neden olan popüler uygulama, her defasında bu sorunu kısa süre içerisinde çözmeyi başarmıştı. Muhtemelen bu kez de sorun kısa süre içerisinde çözülecektir.

Özellikle 2019 yılında pek çok defa böyle sorunlarla karşılaşan popüler uygulamadaki çökme an itibarıyla (15.54) hâlen daha devam ediyor. Sorunun ne zaman çözüleceğine dair henüz bir bilgi bulunmazken yeni gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yaşanan tüm bu gelişmelerden haberdar olmak içinse bizi takip edebilirsiniz.