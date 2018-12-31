Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bir zamanlar en popüler serilerden birisi olan Nokia S40 serisini desteklemeyi bırakıyor.

Bu gece itibari ile 2018’e veda ediyoruz. Bu durum, bazı WhatsApp kullanıcılarının dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamasına veda edeceği anlamına geliyor. Zira 1 Ocak 2019 itibari ile Asha 501, 210 ve 301 gibi Nokia S40 mobil platformuna dahil olan cihazlar için desteğini sonlandıracak.

Bildiğiniz gibi WhatsApp, her geçen gün uygulamaya yeni bir özellik ekliyor. Bu durum, uygulamanın eski işletim sistemlerinin kaldırabileceğinden daha fazla yüke sahip olmasına neden oluyor. WhatsApp da bunu önlemek için eski işletim sistemlerine olan desteğini bir bir sonlandırıyor. Tıpkı Nokia S40 serisinde olduğu gibi.

Facebook ayrıca WhatsApp’ın Android 2.3.7 ve daha eski sürümlere sahip akıllı telefonların da 1 Şubat 2020 itibari ile desteğini sonlandıracağını açıkladı. Kez iOS 7 işletim sistemini kullanmaya devam eden iPhone’lar da yine 1 Şubat 2020 itibari ile WhatsApp tarafından desteklenmeyecekler.