WhatsApp'ta sıradan ifade simgelerinden sıkıldınız mı? Çıkartmalardan deneyin.

Google'a çıkartma özelliğinin geleceği uzun süredir konuşuluyordu. Sonunda Android 2.18.329 Beta versiyonu ile iPhone'larda 2.18.100 versiyonlarında çıkartmalar resmiyet kazandı. Bu versiyonlarda birkaç hazır çıkartma uygulamaya yüklü olarak gelecek, ayrıca mağazadan çıkartma indirmek mümkün olabilecek.

Diğer özellikler gibi sohbet çubuğu üzerinden kullanılacak olan çıkartmalar da emojiler gibi geçmiş özelliğine sahip olacak. Mağazada ise beğendiğiniz çıkartma grubundaki tüm çıkartmaları inceleyebilecek ve beğendiklerimizi indir tuşuna basarak telefonumuza indirebileceğiz. Aynı pencereden yüklü çıkartmaları da kaldırabilme şansımız olacak.

Birden fazla çıkartmayı peş peşe gönderdiğimizde ise WhatsApp bu çıkartmaları gruplayacak. Bu özellik, fotoğraf albümü özelliği ile benzer şekilde çalışacak.

Facebook'un mayıs ayında yaptuğı açıklamada grup konferans ve çıkartmaların geleceği söylenmişti ancak tarihi belirtilmemişti.