WhatsApp, Çoklu Cihaz Desteği Özelliğini Test Ediyor

Milyarlarca insan tarafından kullanılan WhatsApp, bu popülerliğini korumak için bazı adımlar atmaya hazırlanıyor. Rakipleriyle arasındaki farkın kapanmaması için çalışan şirketin bu konuda atacağı adımlardan bir tanesi çapraz platform ve çoklu cihaz desteğini de içerisinde barındırıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, çapraz platform ve çoklu cihaz güncellemesini duyurdu. Uygulamaya gelecek olan bu güncelleme şu an için halen test aşamasında bulunuyor. WhatsApp’ın rakiplerinin hâlihazırda bu desteklere sahip olması sebebiyle bu güncellemelerin gelmesi WhatsApp’ın popülerliğini koruması için de oldukça önem taşıyor.

WhatsApp, hem rakipleriyle arasındaki farkın kapanmasını önlemek hem de kullanıcı deneyimini geliştirmek için sürekli olarak yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket; WhatsApp grup video sohbetlerinde, QR kod sürecindeki beta testlerinde ve şifrelenmiş yedeklemeler konusunda ilerleme kaydediyor. Ancak yeni güncelleme, WhatsApp, işlevselliğine dinamik bir değişiklik getirecek.

Çapraz platform ve çoklu cihaz desteği

WhatsApp, mesajlaşma dünyasının değişiminde kritik bir rol oynamış olsa da günümüzde birçok kullanıcı telefonlarında birden fazla mesajlaşma uygulaması kullanıyor. Signal, Telegram ve Wickr gibi mesajlaşma uygulamaları oldukça detaylı alternatifler olsalar da Facebook Messenger, Apple’ın iMessage ve Rich Communication Services’in (RCS) SMS servisi güncellemeleri WhatsApp için gerçekten büyük bir tehlike oluşturuyor.

RCS ve iMessage, yüklendikleri telefonun işletim sistemin içerisinde kurulmayı başardıkları bir yol bulsalar da Android ve iOS arasında uyumlu bir şekilde çalışmak gibi bir problemleri var. Özellikle RCS, Wi-Fi ya da güvenli bir mobil veri bağlantısı bulamadığında en ilkel haline dönüş yapıyor. Ancak SMS sistemi güvenli hale getirilir ve güncelleştirilirse o zaman WhatsApp için sorunlar başlamış olacak.

WhatsApp, web sürümü ve farklı masaüstü uygulamaları sunsa da çoklu cihazlardaki çapraz platformlardaki işlevselliği Signal ve iMessage gibi rakiplerine karşı eksik kalıyor. iPad için herhangi bir uygulama sunmayan WhatsApp, tabletlerde de sorunsuz bir şekilde çalışmaktan oldukça uzak. Signal, şu an ana akım bir alternatif olma konusunda çalışmalar yürütüyor ve iMessage da çeşitli iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla WhatsApp’ın da bazı önemli adımlar atması gerekiyor.

Digital Information World’de yer alan habere göre WhatsApp’ın bu konuda çalışmalarından bir tanesi, birden çok cihazı birbiriyle senkronize ederek daha iyi bir çapraz platform desteği suması olacak. Bu özellik şu an için test aşamasında bulunuyor ve işlevlerinin tamamı henüz bilinmiyor. WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı yeni özellikle ilgili bilinenler şu an için bunlar, yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.