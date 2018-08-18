WhatsApp’da son dönemde yeni bir dolandırıcılık mesajı dolaşıyor. BİM’in kupon dağıtacağını iddia eden bu mesajlara girmemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Son yıllarda internet konusunda çok ciddi güvenlik sorunları oluşuyor. Dolandırıcıların odak noktası haline gelen internet, özellikle dikkatsiz insanları dolandırarak haksız kazanç elde etmeye çalışıyor. Bu haksız kazançlar eskiden daha çok Facebook üzerinden gerçekleşirken, Facebook’a güvenin azalmasının ardından dolandırıcıların yeni hedefinde WhatsApp yer almaya başladı.

WhatsApp’a Gelen BİM Mesajına Dikkat

WhatsApp’da son dönemde popüler olan bir dolandırma örneği dolaşıyor. “Zafer Bayramı için, *BIM* süpermarket 1800 ₺ ücretsiz kupon veriyor. *Az önce kuponumu aldım* “ şeklinde bir mesajla BİM’le yakından uzaktan alakası olmayan, sonu “xyz/kupon” ile biten bir link WhatsApp’da arkadaşlarınızdan birinden bir mesaj yoluyla alınıyor. (Muhtemelen bu arkadaşın hesabı da çeşitli yollarla ele geçirilmiş oluyor.) İlgili linke tıkladığınızda, bu sitede size birkaç soru sorup kişisel bilgilerinizi çalan dolandırıcılar, bu bilgilerle size ve çevrenizdeki insanlara zarar vermeyi amaçlıyor.

Bu tarz durumlarda mağdur olmamak için özel kampanyalarda, kampanyayı yapan şirketin resmi web sayfasının url’si olduğuna emin olmadığınız hiçbir linke girmeyiniz. Eğer girerseniz, bu zararlı kişiler bilgilerinizi çalabildiği gibi, bilgisayarınıza fidye yazılımları yükleyerek sizden para kazanmaya çalışabilirler. Şu anda BİM için olan bu dolandırıcılık örneği, pek çok farklı şekilde WhatsApp ve diğer platformlarda dolaşmaya devam ediyor. Böyle mesajlarla karşılaştığınızda, bu mesajı ilgili kurumlara şikayet edebilirsiniz.