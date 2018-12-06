WhatsApp, Eski İşletim Sistemlerinden Desteğini Çekiyor

WhatsApp, belirli telefonlardan desteğini tamamen çekiyor.

Ülkemiz de dahil olmak üzere dünya içerisinde en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yakın zamanda birçok telefondan desteğini tamamen çekecek. Yani bu da demek oluyor ki uygulama, bu telefonlarda bir daha güncellenmeyecek ve firma olarak hiçbir destek görmeyecek.

Mark Zuckerberg'in yönettiği Facebook şirketinin altında hizmet veren WhatsApp, sürekli gelen güncellemeler ile yeri geliyor kullanıcılarını sevindiriyor, yeri geliyor tam aksine üzüyor. Her halükarda teknolojiye ayak uydurmaya özen gösteren uygulama, teknolojiye ayak uyduramayan eski model telefonlardan yavaş yavaş desteğini çekiyor. Henüz tam olarak hangi telefonlar için desteğin çekileceği konusunda bilgi verilmemesine karşın, hangi işletim sistemlerine ve hangi versiyonlara kadar desteklerine devam edecekleri konusunda birtakım bilgiler paylaşıldı.

Bahsi geçen değişikliğin yürürlüğe girmesinin üzerinden, iOS 7, Windows Phone 8.1 ve Android 4.0 altı işletim sistemlerine sahip olan telefonlar artık WhatsApp tarafından destek görmeyecek. Desteği olmamasına karşın kullanılabilirlik konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağı düşünülen değişikliğin yakın zamanda yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Her ne kadar şimdilik bu değişiklik ile uygulamanın kullanımı konusunda engel olmayacağı düşünülse de yakın zamanda bu telefonların uygulamadan tamamen mahrum kalabileceği düşünülüyor.