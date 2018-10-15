WABetaInfo'ya göre WhatsApp, Herkesten Sil özelliğini daha işlevsel bir hale getirmek için 1 saatin biraz üzerinde olan mesaj silme süresini 13 saatin üzerine çıkaracak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, geçtiğimi yıl yayınladığı ‘Herkesten Sil’ özelliği ile son pişmanlığın fayda etmesini, kullanıcıların gönderdikleri mesajları hem kendi cihazlarından hem de gönderilen kişinin cihazından silinmesini sağlamıştı.

Herkesten Sil özelliği ilk yayınlandığında 7 dakikaya yakın bir süre içinde geçerli oluyordu. Eğer bu süreyi geçirirseniz, mesajları herkesten silmeniz mümkün olmuyordu. Özellik faydalı olsa da sürenin çok sınırlı olması kullanıcıları memnun etmemişti.

Fazla uzun süre geçmeden yeni bir güncelleme yayınlayan WhatsApp, Herkesten Sil özelliği için süreyi 1 saatin üzerinde çıkardı. Böylece gönderdiğiniz bir mesajı tüm alıcılardan silmek için 1 saatin üzerinde bir vaktiniz oluyordu.

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgiye göre WhatsApp, Herkesten Sil özelliğinin süresini daha da uzatarak 13 saat 8 dakika ve 16 saniye yapacak. Bu da gece attığınız anlamsız bir mesajı sabah uyandığınızda silebileceğiniz anlamına geliyor.

Fakat gönderilen herhangi bir mesajı herkesten silmek için karşı tarafın mesaj görmemiş olması gerekiyor. Alıcı tarafından görüntülenen bir mesajın herkesten silinmesi söz konusu değil. Bu nedenle 13 saatiniz olsa da mesajları silmek için fazla geç kalmayın.