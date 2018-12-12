WhatsApp Grup Sohbetine Sesli Arama Özelliği Geldi

WhatsApp grup sohbetlerine toplam 4 kişiye kadar sesli konuşmayı sağlayan buton eklendi.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının istekleri doğrultusunda uygulamasını şekillendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde grup sohbetine gelen önemli güncellemeler sonrasında WhatsApp, bugün itibariyle, grup sohbetlerinde ekranın sağ üst köşesinde bulunan ve toplam 4 kişiye kadar sesli konuşma yapmanızı sağlayan özelliğini yayınladı.

Gelen güncelleştirme ile uygulamaya eklenen kısayol butonu; sohbet ettiğinz grupta bulunan ve aynı zamanda rehberinizde kayıtlı olan en fazla 3 kişiyle beraber, aynı anda sesli sohbet etmenizi sağlıyor. Kullanıcılar bu yol ile uğraşmaya gerek kalmadan arkadaşlarıyla beraber kolayca sesli görüşme gerçekleştirebiliyorlar.

WhatsApp'a gelen yeni görüşme özelliğini kullanmak için öncelikle görüşmeyi gerçekleştirmek istediğiniz grup sohbetine girin ve ardından ekranın sağ üstünde bulunan arama tuşuna basın. Çıkan pencereden görüşmek istediğiniz kişileri seçin ve ardından ekranda belirecek olan görüntülü görüşme veya sesli görüşme tuşlarından birisine basın. Bu sayede birden çok kişi ile sesli veya görüntülü görüşmeyi çok kısa bir şekilde gerçekleştirmiş olacaksınız.