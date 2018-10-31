WhatsApp İçin Çıkartma Desteği Tüm Kullanıcılara Sunuldu

Konuşmaları eğlenceli hale getiren çıkartmalar, WhatsApp uygulamasında kullanıma sunuldu.

Herkesin telefonunda mutlaka yüklü mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kişiler arasındaki iletişimi oldukça kolay hale getiriyor. Cihazınızın sahip olduğu emojiler sayesinde WhatsApp konuşamalarınızı renklendirebilmekteydiniz. WhatsApp uygulamasına gelen güncelleme ile artık sohbetlerinize uygun çıkartmaları seçebilir, sohbet ettiğiniz kişiye göndererek konuşmayı daha eğlenceli kılabilir ve durumu daha iyi anlatabilirsiniz.

Çıkartma özelliği Facebook platformunda ise yıllardır bulunmakta. WhatsApp'te şu an olduğu gibi istediğiniz çıkartma paketini indirip dilediğiniz gibi sohbetlerinizde kullanabiliyorsunuz. Bu özelliği kullanabilmek için "mesaj yazma" kısmının hemen sağında bulunan çıkartma simgesine tıklamanız, sonrasında beğendiğiniz çıkartmanın üstüne tıklamanız gerekmekte.

Eğer yeni çıkartmalar istiyorsanız, çıkartma simgesine tıkladığınızda açılan pencerenin sağ üst kısmında bulunan "+" simgesine tıklayın. Karşınıza çıkan çıkartma paketlerinden dilediğinizi indirebilir, bundan sonraki sohbetlerinizde kullanmak üzere çıkartma koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz. Sticker özelliğine sahip olmak için WhatsApp'inizin en güncel sürümde olduğuna emin olun.