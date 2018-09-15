WhatsApp İçin Karanlık Mod Çok Yakında Geliyor

WhatsApp için yıllardır beklenen Karanlık Mod, ortaya çıkan son bilgilere göre çok yakında kullanılabilir olacak.

Son zamanlarda birçok yeni özelliğe kavuşan WhatsApp, hala çok önemli bir eksiğe sahip. Android ve iOS platformlarının her ikisinde de 'Karanlık Mod' seçeneği sunmayan WhatsApp, gelen son bilgilere göre bu özellik üzerinde çalışıyor.

"İyi haberleri vermekten mutluluk duyuyorum: WhatsApp sonunda Karanlık Mod üzerinde çalışıyor. Bu bir rüya!

Son güncellemelerde bu duruma işaret eden birçok şey var. OLED ekranlı Android ve iOS cihazlar için tam olarak uyumlu çalışacağını umut ediyoruz."

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp, uzun zamandır beklenen Karanlık Mod özelliğini getiriyor. Genellikle WhatsApp APK dosyalarını inceleyerek önümüzdeki dönemde gelecek özellikleri açığa çıkaran WABetaInfo, Twitter'ın Karanlık Mod özelliğini de benzer şekilde duyurmuştu.

OLED ekranlı cihazların artmasıyla beraber daha çok gündeme gelmeye başlayan Karanlık Mod, aynı zamanda geceleri telefon kullananlar için de oldukça önemli bir özellik. WhatsApp'ın da yakında kavuşacağı özellik hakkında henüz farklı bir detay paylaşılmış değil.