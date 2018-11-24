WhatsApp’ın Çoğu Kişi Tarafından Bilinmeyen 5 Özelliği

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikleriyle gelişmeye devam ediyor. Her yeni özellikle birlikte, kullanıcıların ara yüze alışması da güçleşiyor. Bu nedenle bazı kullanışlı özellikler, gözden kaçtığı için çoğu kişi tarafından kullanılamıyor. Sizin için oldukça işinize yarayacağını düşündüğümüz bu özelliklerden bir seçki hazırladık.

Facebook’un bünyesine dahil olduğu günden bu yana oldukça fazla değişim geçiren WhatsApp, artık 2 milyarı yakın kullanıcıya sahip. Ülkemizde de en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak göze çarpıyor. Tamamen reklamsız bir uygulama olması, Facebook’un politikalarına çok uymasa da, yakında uygulama içinde yer alan durum güncellemeleri bölümünde reklamların geleceğini belirtelim.

Yine de yakın çevremizle bu uygulama sayesinde iletişim kurduğumuz ondan vazgeçmek artık çok zor. Daha önce alternatif arayanlar için burada güzel bir liste sunmuştuk. Bugün de WhatsApp’ın yaygın şekilde bilinmeyen kullanışlı özelliklerine değiniyoruz.

1. İnternet paketinizi hemen bitirmek istemiyorsanız, tasarruf edin:

Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü WhatsApp görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:

Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki “Üç Nokta” sembolüne dokunun,

Ayarlar’a dokunun,

Veri ve depolama satırına dokunun,

En altta yer alan “Düşük veri kullanımı” kutucuğunu işaretleyin.

Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.

2. Kiminle ne kadar veri boyutunda görüşme yaptığınızı görün, kişiye/gruba özel veri temizliği yapın:

WhatsApp üzerinden yaptığınız görüşmelerde, ne kadar internet verisi harcadığınızı, kullanıcı başına düşen miktarlarla görmeniz mümkün. Ayrıca hangi kişiyle ne kadar fotoğraf, video, ses ve dosya paylaştığınızı da görebilirsiniz. Bunun için;

Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki “Üç Nokta” sembolüne dokunun,

Ayarlar’a dokunun,

“Veri ve depolama kullanımı” satırına dokunun,

"Depolama kullanımı satırına dokunun,

Detayları görüntülemek istediğiniz kişilerin üzerine dokunarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ek olarak: Sağ altta yer alan “Mesajları Yönet” butonuyla, istediğiniz kategorideki görüşmeye özel verilerin silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda diğer görüşmelerdeki verileriniz dururken, yalnızca seçtiğiniz kişi ya da grupla olan görüşmelerinizi temizlemiş olursunuz.

Not: Eğer görüşme içerisinde önemli belgeler, görüntüler varsa yedeğini almayı unutmayın.

3. Kullanıcı bilgilerinizi talep edin:

Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi, WhatsApp profilinize ilişkin bilgilerinizi de uygulama içerisinden talep etmeniz mümkün. Bu bilgiler, talebiniz doğrultusunda uygulama tarafından hazırlanıp, bir ZIP dosyası şeklinde size gönderilecek. Dosyanın içerisinde mesajlaşma yedekleriniz bulunmayacak. İlgili dosya iki-üç gün içerisinde, WhatsApp üzerinden size gönderilecek. Elinize ulaşan dosyayı yedekleyebilirsiniz. Uygulamak için:

Ayarlar’a gidin,

Hesap’a dokunun,

“Hesap bilgilerini talep et” sekmesine dokunun,

“Talep et” butonuna basın.

Not: Eğer bu süre zarfında hesap siler ya da numara değiştirirseniz talebiniz iptal edilir.

4. İki adımlı doğrulama ile daha güvenli mesajlaşın:

WhatsApp’da güvenli şekilde mesajlaşmak, bilgilerinizi casus uygulamalardan korumak için ek bir güvenlik özelliğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Standart olarak uygulama, ilk kurulum esnasında bir SMS kodu gönderir. İki adımlı doğrulama ise WhatsApp hesabınıza farklı bir telefondan ulaşma ihtimalini engeller. Bunun için şu işlemleri gerçekleştirin:

Ayarlar’a gidin,

Hesap’a dokunun,

“İki adımlı doğrulama” satırına dokunun,

6 haneli bir şifre belirleyin, şifrenizi onaylayın,

E-posta adresinizi girin, e-posta adresinizi onaylayın,

Dilediğiniz zaman şifre ve e-posta adresinizi değiştirebilirsiniz.

5. Konum paylaşmanın ötesine geçip, canlı konum takibi yapın:

WhatsApp mesajlaşma ekranında yer alan “Ataş” butonuna tıklayıp konum paylaşmak çok popüler bir özellik. Buna ek olarak, mesajlaştığınız kişilerle “anlık konum takibi” paylaşımı yapabilirsiniz. Konum verileri, gerçek zamanlı olarak karşı tarafa iletilebilir. Aileniz ve sevdiklerinizin güvenliği söz konusu olduğunda oldukça kullanışlı bir özellik. Bunun için:

Her zamanki gibi mesajlaşma ekranında yer alan “ataş” sembolüne dokunun,

Konum sembolüne dokunarak konum paylaşma ekranına gelin,

Burada yer alan “Mevcut konumu paylaş” satırına tıklayın,

Açılan ekrandan hangi süreyle konum paylaşacağınızı seçin (15 dakika, 1 saat, 8 saat)

Not: Anlık konum paylaşımlarında süre sınırı bulunuyor. Karşı taraf, paylaşım yaptığınız andan itibaren belirlediğiniz süre boyunca sizi anlık olarak takip edebilir. Meraklanmayın, işiniz görüldüğünde izleme özelliğini gönderdiğiniz konum mesajına gelerek sonlandırabilirsiniz.