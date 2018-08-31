Bu ayın başlarında WhatsApp, ilk gelir getiren ve kurumsal ürün olarak nitelendirilen WhatsApp Business API’sinin lansmanını yapmıştı. Şimdi ise Wish, Netflix, Uber ve benzeri 100 firmanın içinde olduğu iş toplulukları uygulamayı test ediyor.

WhatsApp, işletmelerin müşterileri ile iletişim kurmalarını sağlayan WhatsApp Business API’sini geçtiğimiz ay düzenlenen lansman ile duyurdu. Uygulama sayesinde, şirketler kullanıcılarına gönderecekleri mesajları önceden planlayabilecek ve gönderim istatistiklerini de takip edebilecekler.

Ücretleri ülkeden ülkeye değişse de genel olarak 0,5 ile 9 sent arası bir tarifenin kullanılacağı ifade ediliyor. İşletmelerin müşterilerine çeşitli bilgilendirmeler ve mesajlar gönderebileceği uygulama, tahmin edeceğiniz üzere büyük firmalar tarafından da desteklendi. Özellikle son yıllarda artan WhatsApp kullanımı, bu şekilde bir platformun çok daha işlevsel olduğunu gözler önüne seriyor.

Netflix, Uber ve buna benzer 100 şirketin daha test aşamasında olduğu uygulama, API müşterilerinin ayda en az 100.000 mesaj göndermesini söylüyordu. Ancak WhatsApp’ın yaptığı açıklamaya göre bu durum kesinlikle söz konusu değil. Gönderilmekte olan mesaj sayısıyla ilgili herhangi bir kısıtlama koymadıklarını belirten firma, büyük şirketlerin bu uygulamadan yararlanacaklarını belirtiyor.

Bu noktada çoğumuzun aklına çeşitli firmalar tarafından sürekli WhatsApp mesajı alacağımız geliyor olabilir. Fakat WhatsApp, bununla ilgili de bir açıklama yaptı ve mesaj almak istemeyen müşterilerin herhangi bir rahatsızlık yaşamayacağını söyledi.