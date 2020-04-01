WhatsApp'ın iOS sürümü güncellendi. Yeni güncelleme, iOS 13'ün paylaşım önerileri özelliğinin aktif olarak kullanılmasını sağlıyor. Ancak bazı iPhone kullanıcıları, bu özelliğin henüz işlevsel olmadığını dile getiriyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, eylül ayında kullanıma sunduğu iOS 13'le iPhone'lara pek çok yeni özellik getirdi. Bu özelliklerden bir tanesi de paylaşım önerileriydi. Paylaşım önerileri özelliği, iPhone kullanıcılarının herhangi bir veriyi göndermek istedikleri zaman, kullanıcının en çok iletişim halinde olduğu kişileri ve en çok kullanılan uygulamaları doğrudan gösteriyordu. Bu etkili özellik, pek çok iPhone kullanıcısı tarafından tam not aldı.

iOS 13'ün paylaşım önerileri özelliği, pek çok uygulama geliştiricisi tarafından da desteklendi. Özellikle önde gelen anlık mesajlaşma uygulamaları, iPhone kullanıcılarının işlerini kolaylaştıran bu özellik için hızlı bir şekilde destek sundular. Ancak dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bu desteğe sahip değildi. Geliştirici ekip, yayınladığı son güncellemeyle bu eksikliği nihayet giderdi.

WhatsApp geliştiricilerinin sunduğu yeni güncellemenin notlarında bu konuya da değiniliyor. Geliştiriciler, diğer uygulamalardan içerik paylaşmak isteyen iPhone sahiplerinin artık paylaşım önerileri bölümünü kolaylıkla kullanabileceklerini ifade ediyorlar. Ancak söz konusu güncellemeyi yapan bazı iPhone kullanıcıları, bu özelliğin işlevsel bir şekilde çalışmadığını ifade ediyorlar.

Her ne olursa olursa olsun iPhone kullanıcıları artık, başka bir uygulamadan WhatsApp'taki bir kişi ya da gruba içerik göndermek istedikleri zaman, bu işlemi birkaç dokunuşla tamamlayabilecekler. Eğer bazı kullanıcıların iddia ettiği gibi bu özellik henüz işlevsel bir şekilde çalışmıyorsa da bir sonraki güncellemede bu sorun ele alınacak ve düzeltilecektir.