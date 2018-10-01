WhatsApp, iOS Kullanıcılarına Reklam Göstermeye Hazırlanıyor

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgiye göre WhatsApp üzerinden para kazanmayı amaçlayan Facebook, 2019 yılında iOS kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacak.

Kullanıcı sayısı milyarlar ile ifade edilen WhatsApp, günümüzde en popüler anlık mesajlaşma uygulaması konumundadır. WhatsApp’ın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olmasındaki en büyük nedenler; reklam göstermemesi, ücretsiz olması ve mesajların uçtan uca şifreleniyor olmasıydı.

Fakat WhatsApp’ı uygulama mağazalarının zirvesine taşıyan bu üç etken yakında değişebilir. WABetaInfo’ya göre WhatsApp’ın sahibi olan Facebook, 2019 yılından itibaren WhatsApp iOS uygulamasında reklam göstermeye başlayacak. Tamam da Facebook, mesajlar uçtan uca şifreleniyorken kişiye özel reklamları nasıl sunacak?

Bu durumda Facebook’un önünde iki seçenek bulunuyor; ya WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme özelliği kırılarak kullanıcıların dijital kimliği oluşturulacak, ya da WhatsApp kullanıcıları uygulaması Facebook hesapları ile eşleştirmek zorunda kalacaklar. Böylece WhatsApp kullanıcıları, Facebook verilerine göre WhatsApp’ta reklam görecekler.

Açıkçası her iki seçenek de WhatsApp kullanıcılarının tepkisini çekecektir. WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme özelliğinin kırılması, zaten güvenilirliği tartışılan Facebook’un sosyal medyanın ardından mesajlaşma uygulamasından da kullanıcı kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca ikinci seçenekte de Facebook hesabı olmayanların ne yapacağı bilinmiyor.