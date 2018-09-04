iOS uygulamasını güncelleyen WhatsApp, uygulamaya iki önemli özellik getirdi. Artık WhatsApp kullanıcıları şüpheli linkler konusunda uygulama tarafından uyarılacaklar ve aldıkları resimleri bildirim merkezinde görüntüleyebilecekler.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, App Store’da bir güncelleme yayınlayarak iOS uygulamasına yeni özellikler kazandırdı. Küçük iyileştirmeler ve performans düzeltmelerinin yanında WhatsApp 2.18.90 sürümünde en fazla dikkat çeken özellikler Şüpheli Link ve Bildirim Genişletme Özelliği oldu.

Şüpheli Link

WhatsApp, spam ve kötü amaçlı mesajlar ile yoğun bir savaş halinde. Uygulamayı kötü amaçlı mesajlardan tamamen temizlemeyi bir türlü başaramayan şirket, çözümü şüpheli linkler konusunda kullanıcıları uyarmakta buldu. Böylece WhatsApp’ta herhangi bir kullanıcı şüpheli bir link aldığında uygulama tarafından bir açılır pencere bildirimi ile uyarılacak.

Örnek olarak; https://ẉhatsapp.com/free-tickets şeklinde bir link alırsanız uygulama sizi uyaracak. Bunun nedeni ise web adresinde hatalı karakter bulunması. Dikkat ederseniz adreste ‘w’ harfi varmış gibi gözükse de aslında ‘ẉ’ karakteri var. Gözünüzden kaçan bu küçük nokta bilgilerinizin çalınmasına neden olabilir.

Bildirim Genişletme

WhatsApp’ta herhangi biri tarafından metin mesajı aldığınızda bu mesajı bildirim merkezinde görüntüleyebilir, hatta yanıtlayabilirsiniz. Fakat bir resim ya da GIF aldığınızda bu içeriği görüntülemek için sohbet penceresini açmanız gerekir. Yani en azından şu ana kadar durum böyleydi. Bildirim genişletme özelliği ile resim ve GIF’leri bildirim merkezinde görüntüleyebilirsiniz.

Wallet Desteği

Güncelleme ile birlikte on milyonlarca iPhone kullanıcısına hizmet veren WhatsApp, Apple Wallet desteğini uygulamaya eklemiş oldu.

Durum Arama

Artık WhatsApp’ta ‘durum’ sekmesini açtığınızda yukarıda bir arama çubuğu göreceksiniz. Bu arama çubuğu sayesinde durumunu görmek istediğiniz kişileri aratabilirsiniz.

Durumlarda Profil Resmi

Artık herhangi bir kişinin durumunu görüntülediğinizde adının yanında profil resmi de görünecek.

Muhtemelen WhatsApp’tan kaynaklanan bir hata nedeni ile 2.18.90 sürümüne güncellenen tüm cihazlara özellikler aynı anda ulaşmıyor. Bu nedenle uygulamayı güncellediyseniz ve hala yeni özellikleri görüntüleyemiyorsanız biraz beklemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca yeni özelliklere erişebilmek için iOS 8.0 ve üzeri işletim sistemi ile çalışan bir cihaza sahip olmanız gerektiğini unutmayın.