Sosyal medya uygulaması WhatsApp, iOS versiyonuna gelen yeni güncelleme sayesinde Touch ID ve Face ID özelliklerini kullanabilecek.

Sosyal medyanın en popüler uygulamalarının başında WhatsApp geliyor. Mesajlaşma uygulaması, son dönemde Facebook’u geride bırakmayı başarmıştı. Uygulamanın iOS sürümüne ise yeni güncellemede bazı özellikler eklendi.

Yeni gelen güncelleme her ne kadar Touch ID ve Face ID’yi bir güvenlik katmanı olarak WhatsApp uygulamasına ekleyecek olsa da bu özelliklerin kullanımı kısıtlı durumda. Ana uygulamaya erişim sağlandıktan sonra, özel mesajlaşmalar içi ayrı ayrı Face ID ya da Touch ID kimlik doğrulama yöntemi kullanılamıyor.

Uygulamaya en son gelen güncelleme olan v2.19.20’de bu yeni özellikler bulunuyor. Uygulamanın dağıtımı başlamış durumda ancak cihazların ne hızla güncelleneceği bilinmiyor.

Uygulamayı güncelledikten sonra, Ayarlar’dan Hesap kısmına, oradan da Gizlilik kısmına girerek Face ID ve Touch ID ayarı yapmak mümkün. Ekran Kilidi sekmesinde yer alan “Touch ID Gerekli” ve “Face ID Gerekli” seçeneklerini açıp kapayarak özelliği kullanmak mümkün oluyor.

Hızlı cevaplar ve bildirimler, Touch ID/Face ID aktif olsa da kullanılabilir olmaya devam ediyorlar. Bu yeni güvenlik katmanı, uygulamayı açmak için gerekiyor. Yeni güncellemede başka bir özellik göze çarpmıyor. Android’de bulunmayan bu özelliğin, Android telefonlara ne zaman geleceği bilinmiyor. Özelliğin Android telefonlara hiç gelmeme ihtimali de var.