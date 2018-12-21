Blok zinciri, devletlerden önce dev teknoloji şirketlerinin hedefine giren bir teknoloji oldu. Facebook, bulut sistemlerinde blok zinciri kullanmak üzerine çalışıyordu, sonunda finansal bir çözümle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, WhatsApp kullanıcılarının transfer edebilecekleri, kendine has bir kripto para birimi geliştiriyor.

Bloomberg’in sunduğu detaylara göre sosyal medya ve reklam devi Facebook, WhatsApp merkezli bir kripto para biriminin üzerinde çalışıyor. Uygulama içerisinde para transferleri yapmak için kullanılacağı söylenen kripto para sistemi, ilk etapta yalnızca Hindistan’daki bankaların havale işlemlerine alternatif olacak.

Haberin kaynakları, söz konusu kripto para biriminin yasal soruna neden olmamasını sağlamak için çalışıldığını söylüyorlar. Kripto paralara karşı devletlerin ve uluslararası örgütlerin tavır ve tutumu hala netleşniş değil. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma servisi WhatsApp’ın sahibi olan Facebook, uygulamasını kurban vermek istemeyecektir. Bu nedenle WhatsApp’ın kripto para güncellemesi yakın zamanda gelmeyebilir.

Peki neden önce Hindistan?

Facebook’un Hindistan’ı tercih etmesinin bir diğer önemli nedeni, ülkede 200 milyonu aşkın WhatsApp kullanıcısının bulunması. Geçtiğimiz yıl, ülkedeki internet hizmeti fiyatları neredeyse yarı yarıya ucuzlayınca, WhatsApp’ın kullanıcı sayısı kısa sürede iki katına çıkmıştı.

Hindistan’daki bankaların elinde tuttuğu havale piyasası çok önemli. Dünya Bankası verilerine göre Hint havale piyasası, ülkenin GSYİH miktarının %2.8’ini elinde bulunduruyor. Facebook, açık şekilde varlığını borçlu olduğu reklamcılık dünyasına alternatif bir gelir kaynağı arıyor. Bu hareketinin nedeni, son zamanlarda artan veri skandallarından dolayı tüm şirketleri bekleyen hukuki bir darbe olabilir.

Facebook'un 2018 içerisindeki kripto para kararsızlığı:

Geçtiğimiz Ocak ayında Facebook, yanıltıcı ve dolandırıcı kripto para birimlerinin reklamlarını engellemek için bütün kripto para reklamlarına yasak getirmişti. Mayıs ayında ise Messenger ekibinin başındaki David Marcus, Facebook’un blok zinciri operasyonlarını yöneten kişi olarak atandı. Marcus, o sıralar San Francisco merkezli kripto para borsası Coinbase’in yönetim kurulu üyesiydi.

Haziran ayına geldiğimizde Facebook’un kripto para reklamları yasağını kaldırdığını gördük. Kripto paraların çekirdek projeleri olan ICO’ların reklamları ise hala yasak durumda. Yani Facebook’ta dolaşırken gördüğünüz reklamlar ya kripto para borsalarına ya da borsalarda bulunan kripto paralara ait oluyorlar.

David Marcus, Ağustos ayına geldiğimizde Facebook’taki görevinin tarafsızlığı için Coinbase yönetim kurulundan istifa etmişti. Bu istifa, şirketin büyük planlarına odaklanmak için attığı bir adımdı.

WhatsApp’ın geçtiğimiz ay reklam yayınlayacağının ortaya çıkması, belki de önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak yeni bir bankacılık sisteminin temellerini atmaya yöneliktir. Bu bankacılık sisteminin arkasında olmak isteyen şirket ise kendini uzun süredir belli ediyor.