The Guardian'dan Alex Hern, paylaştığı Twette WhatsApp'ın masaüstü uygulamasına gelecek yeni özelliklerin test edildiğini gösterdi. Bu özellikler daha önce ekim ayında da test edildiğini gördüğümüz sesli ve görüntülü arama özellikleriydi.

Günümüzün en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bildiğiniz üzere internet tarayıcısı veya doğrudan bilgisayar üzerinden de kullanılabiliyor. WhatsApp'ın her iki sürümü de uygulamanın temel işlevi olan mesaj gönderme ve almayı sağlasa da önemli bir eksiğe sahip durumda. Uygulamanın hem internet tarayıcısı versiyonu hem de bilgisayar uygulaması sesli veya görüntülü arama yapma özelliklerini barındırmıyor.

Fakat bugün WhatsApp'ı bilgisayar uygulaması üzerinden kullananlar için fazlasıyla sevindirici bir haber geldi. The Guardian'dan Alex Hern'in paylaştığı Tweete göre WhatsApp, masaüstü uygulamasında sesli ve görüntülü arama yapma özelliklerini şu sıralar test ediyor.

Masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özellikleri geliyor:

Alex Hern, paylaştığı Tweetinde bir ekran görüntüsüne yer verdi. Paylaşılan bu görüntüde WhatsApp'a iki yeni tuş geldiği ve bu tuşların henüz Beta sürecinde olduğu açıkça görülebiliyordu. Tuşlar için koyulan simgelerse tuşların sesli ve görüntülü arama özelliklerinin geleceğini kesinleştirmişti.

WhatsApp'ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliklerinin ne zaman geleceğini henüz bilmiyoruz. Ancak şirketin bu özelliği test ettiğini ekim ayında da görmüştük. Ancak özelliklerin yeniden test edildiğini gördüğümüze göre onlara kavuşmamız için uzun bir süre beklememiz gerekmediğini söyleyebiliriz.

WhatsApp'a gelecek yeni özellikler hakkında uygulamanın sahibi Facebook'tan da bir açıklama gelmedi. WhatsApp, son olarak aldığı yeni güncellemeyle her sohbete ayrı bir duvar kâğıdı ayarlama özelliğine ev sahipliği yapmaya başlamıştı. Özellik hakkındaki detaylara bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.