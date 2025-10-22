WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

Meta, yaşlıları hedef alan dolandırıcılıkları engellemek için WhatsApp ve Messenger'a çok işe yarayacak 2 özellik eklediğini açıkladı.

İnternetin çok yaygın kullanılması nedeniyle maalesef siber dolandırıcılık vakaları da büyük artış gösteriyor. Özellikle de teknolojiyle arası pek iyi olmayan yaşlı insanların en çok bu tarz dolandırıcılıklara maruz kaldığını görüyoruz. İşte sosyal medya devi Meta da bu konuda onları koruyacak yenilikler getireceğini açıkladı.

Meta’nın yeni dolandırıcılıklardan koruma özellikleri, online mesajlaşma uygulamaları WhatsApp ve Messenger’da sunulacak. Böylece yaşlıları hedefleyen dolandırıcılık olaylarının önüne sağlanacak.

Ekran paylaşımında uyarılar gösterilecek, dolandırıcı olabilecek mesajlar etiketlenecek

WhatsApp tarafına baktığımızda şirket, kullanıcı bilinmeyen bir numarayla gerçekleştirdiği görüntülü görüşme esnasında ekranını paylaştığında artık bir uyarı gösterileceğini açıkladı. Bu uyarıda, kullanıcıya ekranını sadece güvendiği kişilerle paylaşması söyleniyor. Ekran paylaşımı, özellikle yaşlıların dolandırılmasında sıkça kullanılan bir yöntem. Dolandırıcılar, ekran üzerinden onların banka bilgileri gibi hassas verileri ele geçirebiliyor.

Öte yandan Messenger’da gelişmiş bir dolandırıcı tespit yöntemi kullanılmaya başlayacak. Uygulama, **şüpheli olabilecek mesajları tespit edip **onları etiketleyecek, kullanıcıya dikkatli olması konusunda uyarıda bulunacak. Ayrıca mesajın dolandırıcı olma ihtimalini incelemesi için yapay zekâya da gönderme imkânı sunulacak.

Meta, yalnızca 2025’in ilk yarısında dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 8 milyon hesabı tespit edip engellediğini de açıkladı. Dünyanın dört bir yanından dolandırıcılık ağları olduğunu belirten şirket, 21 binden fazla Facebook sayfasının ve hesabının da inceleme altına alındığını belirtti. Yalnızca 6 aylık süreçte bu kadar fazla tespit yapılması, WhatsApp ve Messenger dolandırıcılıklarının korkutucu yanını gözler önüne seriyor. Bu yüzden sadece yaşlılar değil, herkesin dikkatli olmasında fayda var.