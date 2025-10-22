Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

Meta, yaşlıları hedef alan dolandırıcılıkları engellemek için WhatsApp ve Messenger'a çok işe yarayacak 2 özellik eklediğini açıkladı.

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İnternetin çok yaygın kullanılması nedeniyle maalesef siber dolandırıcılık vakaları da büyük artış gösteriyor. Özellikle de teknolojiyle arası pek iyi olmayan yaşlı insanların en çok bu tarz dolandırıcılıklara maruz kaldığını görüyoruz. İşte sosyal medya devi Meta da bu konuda onları koruyacak yenilikler getireceğini açıkladı.

Meta’nın yeni dolandırıcılıklardan koruma özellikleri, online mesajlaşma uygulamaları WhatsApp ve Messenger’da sunulacak. Böylece yaşlıları hedefleyen dolandırıcılık olaylarının önüne sağlanacak.

Ekran paylaşımında uyarılar gösterilecek, dolandırıcı olabilecek mesajlar etiketlenecek

a

WhatsApp tarafına baktığımızda şirket, kullanıcı bilinmeyen bir numarayla gerçekleştirdiği görüntülü görüşme esnasında ekranını paylaştığında artık bir uyarı gösterileceğini açıkladı. Bu uyarıda, kullanıcıya ekranını sadece güvendiği kişilerle paylaşması söyleniyor. Ekran paylaşımı, özellikle yaşlıların dolandırılmasında sıkça kullanılan bir yöntem. Dolandırıcılar, ekran üzerinden onların banka bilgileri gibi hassas verileri ele geçirebiliyor.

2

Öte yandan Messenger’da gelişmiş bir dolandırıcı tespit yöntemi kullanılmaya başlayacak. Uygulama, **şüpheli olabilecek mesajları tespit edip **onları etiketleyecek, kullanıcıya dikkatli olması konusunda uyarıda bulunacak. Ayrıca mesajın dolandırıcı olma ihtimalini incelemesi için yapay zekâya da gönderme imkânı sunulacak.

Meta, yalnızca 2025’in ilk yarısında dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 8 milyon hesabı tespit edip engellediğini de açıkladı. Dünyanın dört bir yanından dolandırıcılık ağları olduğunu belirten şirket, 21 binden fazla Facebook sayfasının ve hesabının da inceleme altına alındığını belirtti. Yalnızca 6 aylık süreçte bu kadar fazla tespit yapılması, WhatsApp ve Messenger dolandırıcılıklarının korkutucu yanını gözler önüne seriyor. Bu yüzden sadece yaşlılar değil, herkesin dikkatli olmasında fayda var.

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı
Whatsapp Messenger

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim