Whatsapp, Symbian S40 ailesine ait telefonlara, artık yaygın olarak kullanılmaması sebebiyle destek vermeyi kesti. İşte Whatsapp'ın desteğini kestiği S40 sistemli telefonlar.

Whatsapp, birkaç ay önce bazı mobil cihazlara artık destek vermeyi kestiğini açıklamıştı. Yeni yıl itibariyle desteğini kestiği cihazlara yenileri de eklendi. Whatsapp, sitesinden yaptığı açıklamada Nokia’nın Symbian S40 sistemi cihazlarına artık destek vermediğini açıkladı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp’ın bu sistemleri terk etmesinin sebebi ise oldukça basit; bu sistemler artık yeterince güçlü değiller ve yaygın olarak kullanılmıyorlar. Bu karar gelişmiş ülkelerdeki kullanıcılar için çok önemli değil fakat teknolojiye erişimi zor olan bölgelerde yaşayanlar için çok büyük bir problem.

Whatsapp’ın desteğini kestiği Symbian S40 sistemine sahip cihazlar ise şöyle;