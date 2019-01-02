Whatsapp, birkaç ay önce bazı mobil cihazlara artık destek vermeyi kestiğini açıklamıştı. Yeni yıl itibariyle desteğini kestiği cihazlara yenileri de eklendi. Whatsapp, sitesinden yaptığı açıklamada Nokia’nın Symbian S40 sistemi cihazlarına artık destek vermediğini açıkladı.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp’ın bu sistemleri terk etmesinin sebebi ise oldukça basit; bu sistemler artık yeterince güçlü değiller ve yaygın olarak kullanılmıyorlar. Bu karar gelişmiş ülkelerdeki kullanıcılar için çok önemli değil fakat teknolojiye erişimi zor olan bölgelerde yaşayanlar için çok büyük bir problem.
Whatsapp’ın desteğini kestiği Symbian S40 sistemine sahip cihazlar ise şöyle;
- Nokia 206
- Nokia 208
- Nokia 301
- Nokia 515
- Nokia Asha 201
- Nokia Asha 205
- Nokia Asha 210
- Nokia Asha 230
- Nokia Asha 300
- Nokia Asha 302
- Nokia Asha 303
- Nokia Asha 305
- Nokia Asha 306
- Nokia Asha 308
- Nokia Asha 309
- Nokia Asha 310
- Nokia Asha 310
- Nokia Asha 311
- Nokia Asha 500
- Nokia Asha 501
- Nokia Asha 502
- Nokia Asha 503
- Nokia C3-00
- Nokia C3-01
- Nokia X2-00
- Nokia X2-01
- Nokia X3-02
- Nokia X3-02.5