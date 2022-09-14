WhatsApp, şubat ayında marka elçiliği anlaşması yaptığı NBA yıldızıyla çektiği ilk kısa filmin fragmanını yayınladı. Film, yıldızın hikâyesini yıldızla birlikte anlatacak.

Günümüzde 2 milyardan fazla kullanıcıyla en popüler mesajlaşma uygulaması olan Meta’nın WhatsApp’ı, geçtiğimiz şubat ayında ilk marka yüzünü anlaşmasını yapmıştı. WhatsApp’ı temsil edecek olan bu isim, NBA’in All-Star kadrosuna dahil edilen 27 yaşındaki Yannis Adetokunbo olarak seçilmişti.

WhatsApp ve Yannis Adetokunbo ortaklığı, marka elçiliğiyle birlikte WhatsApp için bir ilke daha yer verdi. WhatsApp, ünlü NBA yıldızıyla birlikte ilk eğlence içeriğine de imza attı. Şirket, NBA yıldızının başrolünde olduğu ve hikâyesini anlattığı kısa filmin fragmanını bugün yayınladı.

WhatsApp'ın üstlendiği kısa filmden fragman:

“Naija Odyssey” adını taşıyacak ve 12 dakika uzunluğunda olacak kısa filmi, WhatsApp’ın sunduğu açıklamaya göre köklerini, doğum yerini ve kültürler arası dünyalar arasındaki aidiyet duygusunu bir araya getirdiği kökenleri anlatacak. Film, geçtiğimiz yıl Sound of Metal ile Oscar Ödülü’ne layık görülen Mikkel E.G. Nielsen tarafından düzenlendi. Filmin yönetmen koltuğundaysa Nono Ayuso ve Rodrigo Inada oturuyor.

WhatsApp’ın bir şekilde televizyon ve sinema dünyasına giriş yapabileceğini gösterdiği kısa film, 21 Eylül’de WhatsApp’ın sosyal medya kanalları, YouTube ve Amazon Prime Video’da yayınlanacak.