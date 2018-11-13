Daha önce Facebook Messenger'da bulunan Sticker uygulamasının WhatsApp'a entegre edilmesiyle onlarca farklı sticker seçeneğine sahip olduk. Ancak bana bu yetmez diyenler için bir uygulama mevcut: Sticker Studio.
Uygulamayı kullanırken herhangi bir fotoğrafı yükleyerek işlem sağlayabiliyorsunuz. Tasarladığınız stickerları WhatsApp'a tanıtmak için en az 3 stickerlık bir paket oluşturmanız lazım.
Dün itibarı ile Google Play'e yüklenen uygulama tamamen ücretsiz. Arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize bu uygulama ile güzel sürprizler yapabilirsiniz. Sticker Studio'yu hemen aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.