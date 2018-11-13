WhatsApp konuşmalarınızı biraz daha renkli hale getirmek istiyorsanız bu mobil uygulama tam da size göre.

Daha önce Facebook Messenger'da bulunan Sticker uygulamasının WhatsApp'a entegre edilmesiyle onlarca farklı sticker seçeneğine sahip olduk. Ancak bana bu yetmez diyenler için bir uygulama mevcut: Sticker Studio.

Uygulamayı kullanırken herhangi bir fotoğrafı yükleyerek işlem sağlayabiliyorsunuz. Tasarladığınız stickerları WhatsApp'a tanıtmak için en az 3 stickerlık bir paket oluşturmanız lazım.

Dün itibarı ile Google Play'e yüklenen uygulama tamamen ücretsiz. Arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize bu uygulama ile güzel sürprizler yapabilirsiniz. Sticker Studio'yu hemen aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.