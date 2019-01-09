Baştan sona şifreleme sistemiyle güvenlik önlemlerinde öne çıkan WhatsApp, işi bir ileri boyuta taşıyarak parmak izi kilitleme sistemini de uygulamasına eklemeyi düşünüyor.

WhatsApp, uygulamanın açılışında parmak izi soracak bir güvenlik önlemi alacak. Facebook’un sahip olduğu yaygın mesajlaşma platformu, Android telefonlarda parmak izi kullanacak bir kilitleme sistemi üzerinde çalışmalarına başladı.

Uygulama, son zamandaki baştan sona şifreleme sistemiyle takdir almıştı ancak son güncellemesiyle birlikte mesajlara erişim çok daha zor bir hale gelecek.

WABetaInfo’nun keşfettiği ve WhatsApp’ın gelişimlerini takip eden bir sitede güncellemenin ‘alfa gelişim sürecinde’ olduğu görüldü.

Güncelleme sonucunda WhatsApp’ı açtığınızda sizden parmak izi istenecek. Üstelik bu yeni önlem yalnızca kişisel konuşmalarınızı korumayacak. WABetaInfo, uygulamanın tamamen korunacağını, bu sebeple kullanıcıların WhatsApp’a girmeden önce kendilerini kanıtlamaları gerekeceğini belirtti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında WhatsApp, mesaj şifreleme sisteminin suçlular ve teröristler tarafından aşılabildiğini kabul etmişti. Bu yeni parmak izi faktörü sonucunda güvenlik servislerinin şifreli konuşmalara erişimi ciddi manada zorlaşacak.