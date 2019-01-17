WhatsApp'tan Parmaklarınızı Emekliye Ayıracak Bomba Özellik

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek yeni bir özellik yayınladı. ‘Konuşmadan Metne’ adlı özellik, WhatsApp kullanıcılarının dokunmatik klavye ile uğraşmadan sesli komutlarını metin mesajına dönüştürmesine izin veriyor.

Bazı WhatsApp kullanıcıları uygun olmadıkları, zamandan kazanmak istedikleri ya da klavyeyle uğraşmak istemedikleri için metin mesajı yazmak yerine sesli mesaj göndermeyi tercih ederler. Fakat alıcı taraf her zaman sesli mesaj dinlemek için müsait olmayabiliyor. WhatsApp’ın yeni Konuşmadan Metne özelliği tam olarak bu noktada devreye giriyor.

Mesajı gönderen taraf WhatsApp’ın standart sesli mesaj özelliği yerine kullandığı klavyenin mikrofon düğmesine basıyor. Bu andan itibaren WhatsApp, göndericinin sesini dinlemeye başlıyor. Konuşma bittiğinde WhatsApp, göndericinin cümlelerini metne dönüştürüp ileti kutusuna yazıyor. Kullanıcı mesajı isterse düzenliyor isterse direkt olarak gönderiyor.

WhatsApp’ın gelecek haftalarda yayınlayacağı yeni bir özellik ise üçüncü parti klavye uygulamaları için çıkartma desteği olacak. WhatsApp, çıkartma özelliğini kullanıcılara sundu sunmasına ancak kullanıcılar şu an için WhatsApp’ın kendilerine sunduğu çıkartmalarla yetinmek zorunda kalıyorlar.

Gelecek haftalarda yayınlanacak güncellemelerle WhatsApp, üçüncü parti klavyelerin sahip olduğu çıkartmaları da .webp formatına dönüştürerek WhatsApp çıkartması gibi gönderebilecek. WhatsApp çıkartmaları destekleyen ilk üçüncü parti klavye uygulaması ise Google’ın GBoard’u olacak.