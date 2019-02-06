WhatsApp’tan 'Sahte Hesaplar' Hakkında Önemli Açıklamalar

WhatsApp, mesajlaşma platformunun kötüye kullanımı nedeni ile çıkan olayların önüne geçmek için nasıl mücadele ettiğini ve edeceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, şirketin en çok kullanıldığı ülke olan Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir etkinlik düzenleyerek WhatsApp’ın kötüye kullanımı ve sahte hesaplarla nasıl baş ettiklerini açıkladı. Bazı şirket yöneticileri ve yazılım mühendisi Matt Jones’un konuşma gerçekleştirdiği etkinlikte toplu mesajlaşma özelliği kullanılarak gerçekleştirilen kötüye kullanımın nasıl önüne geçildiği ve sahte hesapların platformdan nasıl uzak tutulduğu anlatıldı.

Yapılan açıklamaya göre sahte hesapların ya da WhatsApp’ı amacı dışında kullanan kişilerin platformdan engellenmesi üç aşamada gerçekleşiyor; kayıt sırasında, mesajlaşma sırasında ya da diğer kullanıcılar tarafından rapor edildiğinde. Açıklamaya göre WhatsApp’ın makine öğrenimi sistemi, her ay 2 milyon sahte hesabı platformdan uzaklaştırıyor. Platformdan uzaklaştırma işleminin %20’si kayıt sırasında gerçekleşiyor. Kayıt sırasında yasaklanmayan hesaplar ise kısa sürede çok fazla kişiye mesaj attıkları için tespit ediliyor.

WhatsApp’ın 1.5 milyar kullanıcısıyla Facebook’un en popüler hizmeti olduğunu dile getiren yazılım mühendisi Matt Jones, tüm iletişim platformlarında olduğu gibi bazı kişilerin WhatsApp’ı temel amaçlarla kullandığını, bazı kişilerin ise WhatsApp’ın sunduğu imkanlar ile kötüye kullanım gerçekleştirdiğini belirtti. Kötüye kullanımın çoğunlukla toplu mesaj gönderme özelliği sayesinde gerçekleştiğini belirten Jones, şirketin bu konudaki en önemli çabasının kötüye kullanımı engellemek olduğunu belirtti.

Sahte bağlantılarla gelir elde etmek isteyen kişilerin tek bir bilgisayarda birden fazla WhatsApp oturumu açmak için özel yazılımlar kullandığını belirten Jones, düzinelerce SIM kartı aynı anda çalıştıran bazı cihazlar olduğunu ve güvenlik sistemlerinin bu cihazları tespit etmek ve hesapları engellemek için yoğun bir şekilde çalıştığını dile getirdi. WhatsApp, kötüye kullanımı engellemek için toplu mesaj gönderimine sınır getirirken, Hindistan gibi bazı ülkelerde kendi ‘kamu spotlarını’ yayınlıyor.