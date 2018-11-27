WhatsApp Tarihinin En Can Sıkıcı Güncellemesi Yolda

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok da uzak olmayan bir tarihte yayınlayacağı güncelleme ile kullanıcılara reklam göstermeye başlayacak.

7 yıldır WhatsApp’ta görev yapmakta olan ve 2014 yılında Facebook’un WhatsApp’ı satın almasıyla birlikte CBO'luk görevinden Facebook operasyonuna kaydırılan, Neeraj Arora, geçtiğimiz gün Facebook üzerinden paylaştığı bir gönderi ile WhatsApp’tan istifa ettiğini duyurmuştu. Arora, son bir yıl içinde WhatsApp’tan istifa eden 3. üst düzey yönetici olurken dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamasının neden böyle bir yaprak dökümü yaşadığı yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyor.

WAbetainfo tarafından WhatsApp beta kodlarının içinde bulunan yeni bir özelliğe göre Facebook, 450 milyon aktif kullanıcısı olduğu bilinen WhatsApp durum güncellemeleri özelliğinde reklam göstermeye başlayacak. Böylece WhatsApp’ta durum güncellemeleri arasında gezinirken Instagram Hikayeler’de olduğu gibi reklamlar ile karşılaşacaksınız. WAbetainfo, Twitter takipçilerine söz konusu reklam özelliğinin ardından WhatsApp kullanmaya devam edecek misiniz? diye sordu. Katılımcıların %41’i reklam gösterildiği andan itibaren WhatsApp kullanmayı bırakacaklarını söyledi.

Üst düzey yöneticilerin WhatsApp’tan ayrılmasının nedeni de tam olarak bu. Facebook, WhatsApp kullanıcılarına tıpkı Facebook ve Instagram’da olduğu gibi hedeflemeli reklamlar gösterecek. Yani size gösterilecek reklam belirlenirken sizin ilginizi çekebilecek reklamlar seçilmeye özen gösterilecek. Şirketten ayrılan WhatsApp yöneticileri ise kullanıcı verilerinin analiz edilmesini ve hedeflemeli reklam gösterilmesini istemiyor. Onlara göre bu yöntem, kişisel gizlilik ve güvenilirlikle ilgili bazı soru işaretleri oluşmasına neden oluyor.