Hindistan’da yalan haberlerle mücadele konusunda ciddi eleştirilere maruz kalan WhatsApp, tarihinde ilk kez televizyona reklam vererek halkı bilinçlendirmeye çalışıyor.

Facebook’a ait olan WhatsApp’ın yeni reklam kampanyası televizyon, YouTube ve Facebook’ta yayınlanan üç farklı reklam içeriyor. Her biri 60 saniye süren reklamların ana teması ise “Eğlenceyi paylaş, söylentileri değil” olarak belirlenmiş. Reklamlar ülkede konuşulan 10 dilde de yayınlanırken, Rajasthan ve Telegana eyaletlerindeki seçimlerden hemen önce gösterilmeye başlandı.

Reklamlar, sahte haberlerin iletilmesi ve şok edici söylentilerin WhatsApp gruplarında paylaşılmasını ele alıyor. Reklamlarda insanlar, bilinmeyen kaynaklardan gelen şüpheli bilgilerin doğrulanmasının gerekliliği konusunda bilgilendiriliyor.

Yayılan yalan haberler, ülkede birkaç linç olayının yaşanmasına sebep olmuş ve ülkedeki bakanlar da firmadan bu konuda bir şeyler yapmasını istemişti. Ülkedeki önlemlerini sıkılaştıran ve bir de şikayetlerden sorumlu görevli atayan firma, gazete ve radyodan da yalan haberlere karşı uyaran reklamlar yayınlıyordu.