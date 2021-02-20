WhatsApp Uygulama İçi Reklamlarla 'Güvendesiniz' Diyecek

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp gizlilik politikası güncellemesi nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor. Yaptığı “gizlilik güncellemesiyle” rakiplerini istemeden besleyen Facebook ekibi şimdi de WhatsApp için kullanıcı kayıplarını önlemeye çalışacak.

WhatsApp kullanıcı konuşmalarında uçtan uca şifreleme yapmasa da tartışmalı “gizlilik politikasında” hatalı alıntılar sebebiyle birçok kişiye politika değişikliğinin temel hatlarını anlatamadı. Özellikle ülkeler bazında açılan davalar ve kullanıcı verilerinin paylaşılamayacağı kararları arka arkaya gelmeye devam ediyor.

Türkiye ve Hindistan dava açan ilk ülkeler olmasıyla beraber bireyselde de birçok dava açılmış durumda. Facebook Inc.’nin WhatsApp için yaptığı gizlilik politikası güncellemesinde hukuki olarak birçok hata bulunuyor. Özellikle yanlış yazılmış ve yanlış alıntılanmış ifadeler nedeniyle yapılacak güncelleme de son kullanıcıya tam olarak anlatılamadı.

WhatsApp Gizlilik Politikası Aslında Neydi?

Kullanıcı mesajlarının analiz edilerek Facebook’a aktarılıp, bu kullanıcıların kategorize edilerek pazarlama ve reklam faaliyeti yürütülmesini amaçlayan “gizlilik politikası güncellemesi” aslında kullanıcılar arasında doğrudan mesajların Facebook’a aktarılacağı hissiyatını doğurdu.

WhatsApp ekibi hatalı ve aceleyle duyurduğu gizlilik politikası konusunda bir anda bu kadar tepki alınca krizi yönetmeyi denemişti ancak Signal ve Telegram’a geçişlerin önünü kesemedi. Tüm bu durumun yanında Facebook Inc., aslında yıllardır WhatsApp ve Instagram üzerinden zaten kullanıcı verilerini alıyordu. Özellikle Facebook’un çıkardığı ve ardından Instagram’a eklenen yüz tanıma ve tarama sistemi ile en önemli insan gizliliği zaten ihlal edilmişti.

Facebook Inc. Tutumunu Yumuşatıyor

Facebook Inc. insanları WhatsApp kullanmaya zorlamak yerine, gizlilik politikasını daha şeffaf anlatarak “lütfen bizi kullanın” olarak değiştirmeye karar verdi. WhatsApp, Facebook ve Instagram’da karşınıza çıkacak WhatsApp reklamlarıyla bu durumu elinden geldiğince nazikçe anlatmak gibi bir tutum değişikliğine gidiyorlar.

Elbette bu süreç için oldukça geç kalınmış olabilir keza dünyada devletler bazında artık davalar açılmaya başladığı için muhtemelen Facebook Inc. geri adım atmak zorunda kalabilir.

Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyoruz.