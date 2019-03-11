WhatsApp, resmi olmayan versiyonları piyasadan çıkarmak için ekstra özellikler ekleyen üçüncü parti uygulamaları kullananları geçici olarak yasaklama kararı aldı.

Son durumlara bakılırsa WhatsApp, uygulamanın resmi olmayan, üçüncü parti versiyonlarını kullanan herkese karşı savaş açmış görünüyor. Kullanıcılar tarafından internet üzerinde hızla yayılan son bir dedikoduya göreyse uygulamanın resmi olmayan ve ekstra özellikler ekleyen üçüncü parti versiyonlarını kullanan tüm kullanıcılar geçici olarak banlanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu kullanıcılar konuşma geçmişlerine ve hesaplarına tekrar ulaşmak isterlerse uygulamanın asıl ve güncel hâlini indirmek zorundalar.

Bu hareketin sebebi olarak akıllı telefonların uygulama mağazalarında sayısı hızla artan üçüncü parti uygulamalar gösteriliyor. Bu resmi olmayan uygulamaların asıl uygulamaya göre tercih edilmesinin nedeni ise ekledikleri kullanışlı özellikler. An itibarı ile bu tür özellikler uygulamanın asıl hâlinde şimdilik bulunmuyor. Yine de dünyanın en büyük haberleşme uygulamalarından biri olan WhatsApp, konumunu korumak için bir süredir yenilikler tanıtmaya devam ediyor. İleri mesaj arama, daha kolay dosya transferi gibi özellikler bunlardan sadece bazıları.

Üçüncü parti uygulamalar her ne kadar kullanışlı ve gösterişli özellikleri yanında sunsa da bu tür uygulamaları kullanmak hem gizlilik, hem dosya güvenliği açısından tehlkeli. Bu tür uygulamaların kullanıcıları, tüm verilerini ne yazık ki durumun hiç farkında olmadan uygulamanın yazılımcısının insafına bırakmış durumda kalıyorlar. Daha önce de yaşandığı üzere kötü niyetli kişiler bu tür uygulamalarla ele geçirdikleri verileri siber ataklar yapmak için dahi kullanabiliyorlar.

WhatsApp ise bu duruma karşı çıkmak için bu uygulamaların kullanıcılarını hedef almış durumda. Kullanıcı, ekranında geçici olarak banlandığına dair mesajı gördükten sonra resmi uygulamayı indirmek ve hesabını açmak zorunda. Konuşma geçmişlerini tamamen yok etme riski taşıyan bu durumda, bizim önerimiz ise gizlilik ve veri güvenliği açısından kullanıcıların bu tür uygulamalardan uzak durmaları yönünde.