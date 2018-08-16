Google tarafından kullanıcılara yapılan duyuruya göre WhatsApp yedekleme dosyaları artık Google Drive depolama alanına dahil edilmeyecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Google ile WhatsApp yedeklemeleri konusunda yeni bir anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşmaya göre 12 Kasım 2018 tarihinden itibaren WhatsApp yedekleri Google Drive depolama alanı kotasına dahil edilmeyecek. Bununla birlikte WhatsApp kullanıcılarının mesajlarını, videolarını ve fotoğraflarını yılda en az bir kez yedeklemesi gerekiyor. Aksi takdirde ise Google Drive yedekleri otomatik olarak silinecek.

Söz konusu anlaşma, Google Drive’ı aktif olarak kullanan ve verilerini Google Drive kotasına sığdırmakta zorluk çekenler olumlu bir haber gibi görünüyor. Çünkü en azından artık WhatsApp verilerinizi Google Drive kotanızın dışında tutabileceksiniz. Pek çok kişinin WhatsApp yedekleri birkaç kilobayt boyutunda metin mesajlarından ibaret olsa da bazı kişiler fotoğraf ve videolarını da yedeklemeyi tercih eder ve birkaç gigabayt boyutunda yedekleme gerçekleştirebilir.

Google’ın, WhatsApp ile gerçekleştirdiği anlaşmayı açıklama tarihi rastgele seçilmiş bir zaman değil. Google, yeni bulut depolama servisi Google One’ı yeni hizmete soktu ve muhtemelen daha fazla kullanıcının Google One abonesi olacağını düşündüğü için böyle bir anlaşma gerçekleştirdi. Google Drive, Google Fotoğraflar ve Gmail gibi Google servislerini bir araya getiren Google One’ın abonelik teklifleri aşağıdaki gibidir.

15GB - Ücretsiz

100GB - 5.79 TL

1TB - 28.99 TL

2TB - 57.99 TL

10TB - 289.99 TL

20TB - 579.99 TL

WhatsApp’ı her gün 1 milyarın üzerinde insan kullanıyor olsa da çoğu kişinin WhatsApp yedekleri kilobaytlar ile ifade ediliyor. Dolayısı ile söz konusu anlaşma ‘depolama alanı açısından’ çoğu kullanıcıyı etkilemeyecektir. Bununla birlikte gigabaytlarca WhatsApp verisini yedekleyen kullanıcılar depolama alanlarından az da olsa tasarruf edebilirler.