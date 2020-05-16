WhatsApp, web uygulamasına karanlık mod uygulamasını geliştirmeye devam ederken, uygulamayı bu şekilde kullanmanın yolu keşfedildi. Yöntemin tek handikapı, uygulamayı her açışınızda aynı işlemi tekrar yapmanızın gerekmesi.

WhatsApp Web'in merakla beklenen karanlık mod özelliği hâlâ yapım aşamasında. Tüm arızalarından arındırılmış bir sürüm için hazırlanan WhatsApp, bu özelliği henüz Web ve Masaüstü versiyonları için yayınlamış değil. Daha önceden ek yazılım paketleri aracılığıyla WhatsApp Web'in karanlık moda yapılabildiği biliniyordu ve önceki yazılarımızda karanlık modun nasıl kullanılacağından bahsetmiştik. Ancak yeni yöntemle birlikte uygulamayı karanlık modda kullanabilmenin kısa ve kolay bir yolu ortaya çıktı.

Hemen tekrar edelim: Karanlık mod özelliği henüz resmi olarak WhatsApp Web'de yer almıyor. Birazdan anlatacağımız yöntem de uygulamayı yalnızca tek seferlik karanlık modda kullanmanızı sağlıyor. Yani, WhatsApp Web'i kapattığınız zaman karanlık mod özelliği de kaybolacak. Bir sonraki açışınızda aynı işlemleri tekrar uygulamak zorundasınız.

WhatsApp Web'i karanlık modda kullanmanın yöntemi

WhatsApp'ın web uygulaması için geliştirmeye devam ettiği karanlık modun resmi olarak yayınlanmasını beklemekten sıkılanlar için çok kolay bir yöntem mevcut. Yöntem, WABetaInfo Discord Server Community'den Thales tarafından keşfedilmiş. Hem uygulaması çok kolay, hem de iyi bilgisayar becerilerinize sahip olmanız gerekmiyor.

Keşif Google Chrome tarayıcısıyla yapılmış ancak diğer tarayıcılar da karanlık mod kullanımı için uygun. Karanlık mod için sırasıyla şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Resmi internet sayfasından WhatsApp Web'i açın

Eğer henüz yapmadıysanız, QR Code'u kullanarak uygulamaya giriş yapın

WhatsApp Web kullanıma hazır olduğu zaman sohbet bölmesinin dış kısmına sağ tıklayın ve buradan 'İncele' (Inspect) seçeneğine tıklayın.

Şimdi, tarayıcınız konsolu ve sayfa kodunu gösteriyor olacak. Farenizi kullanarak kodun en üst kısmına geldiğinizde ‘body class=”web”‘ yazan bir satır göreceksiniz.

'web' şu anda kullandığınız orijinal temanın sınıfı. Bu kısmı 'web dark' olarak değiştirip 'enter'a basarsanız, karanlık mod özelliğini aktive etmiş olacaksınız.

Tekrar hatırlatmak gerekirse, bu işlemi WhatsApp Web'e giriş yaptığınız ya da sayfayı yenilediğiniz her seferinde tekrar uygulamanız gerekiyor. Her seferinde tekrar karanlık mod özelliğini seçmekten kurtulmak için WhatsApp'ın resmi güncellemesini beklememiz gerekiyor.