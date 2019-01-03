WhatsApp Web'e giriş yaparken QR kodun aşırı hızlı bir şekilde tarandığını fark etmişsinizdir. Peki bu nasıl oluyor? WhatsApp sayesinde mi yoksa telefonumuz sayesinde mi?

Eğer gün içinde bilgisayarlarla çok fazla haşır neşir olan biriyseniz akıllı telefonunuza her dakika bakmak için fırsat bulamayabilirsiniz. Ancak gün içinde gerek iş gerek sosyal amaçlarla iletişimimizi de sürdürmemiz gerekiyor. Bu noktada WhatsApp Web bir acil kurtarma ekibi olarak yardımımıza koşuyor.

WhatsApp Web’e giriş yapmak, akıllı telefondan uygulamayı açmak kadar kolay. Tek yapmanız gereken uygulamadan WhatsApp Web internet sitesine girdikten sonra WhatsApp uygulamasına web sitenin gösterdiği QR kodu taramak. Ardından tüm WhatsApp sohbetleriniz masaüstüne taşınmış oluyor.

Daha önce WhatsApp Web kullandıysanız uygulamanın WhatsApp’ın ekranda görünen QR kodu haddinden fazla hızlı taradığını ve onayladığını fark etmişsinizdir. Hatta çoğu zaman daha kodu tarama kadrajına tam oturtmadan WhatsApp Web’e giriş gerçekleştiriliyor. Peki WhatsApp, QR kod okuma işini nasıl bu kadar hızlı yapıyor.

Siz WhatsApp Web’i açtığınızda ekranda görüntülenen kod direkt olarak WhatsApp sunucularına iletiliyor. Siz mobil uygulamayı açıp kodu tarattıktan sonra taranan kod, WhatsApp sunucularına gönderiliyor ve zaten sunucuda olan WhatsApp Web kodu ile eşleştiriliyor. Eşleşme sağlanırsa giriş başarıyla gerçekleşiyor.

Bu noktada WhatsApp Web’in QR kodu bu denli hızlı bir şekilde okuyup eşleştirebilmesinin nedeni, modern akıllı telefonların son derece güçlü grafik işlemcilere yani GPU’lara sahip olması. QR kodun okutulacağı alanın tüm ekran yerine küçük bir kutuya indirgenmesi de buna eklenin, giriş işlemi oldukça hızlı gerçekleşebiliyor. Bir başka deyişle maharet WhatsApp'ta değil telefonlarımızda.