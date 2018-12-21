iOS ve Android uygulamalarına çoktan gelmiş olan Resim içinde Resim modu, WhatsApp Web'in son güncellemesi ile uygulamanın tarayıcı sürümüne de eklenmiş oldu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcıların fazlasıyla sevdiği Resim içinde Resim (PiP) özelliğini, mobil uygulamasının ardından şimdi de web sürümüne getirdi. Son güncelleme ile birlikte WhatsApp Web kullanıcıları paylaştıkları ya da kendileri ile paylaşılan videoları tam ekran yerine küçük bir pencerede açabilecek, videoyu izlediği sırada sohbete kaldığı yerden devam edebilecekler.

Standart Resim içinde Resim modu, mobil kullanıcılarının WhatsApp üzerinden gönderilen YouTube, Facebook ya da WhatsApp videolarını küçük bir pencerede izleyerek sohbete devam edebilmelerini sağlıyordu. WhatsApp Web sürümüne gelen Resim içinde Resim modu ise en azından şu an için yalnızca WhatsApp videolarını destekliyor. YouTube ve Facebook videoları, yan sekmede açılmaya devam ediyor.

WhatsApp Web’in resim içinde resim modunu kullanabilmek için 0.3.1846 sürümüne sahip olmanız gerekiyor. WhatsApp Web kendini otomatik olarak günceller ancak güncelleme gerçekleşmemiş görünüyorsa tarayıcı önbelleğini temizlemenizi önerebiliriz. Ayrıca Resim içinde Resim özelliği şu an için yalnızca WhatsApp Web sürümünde kullanıma sunuldu. Masaüstü uygulaması, bir sonraki güncellemede özelliğe kavuşacak.