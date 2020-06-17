WhatsApp Web güncellendi ve yayınlanan son güncelleme, uygulamayı biraz daha iyileştirirken gelecek olan yeni özelliklerle ilgili de ipuçları sağlıyor. İpuçlarına göre WhatsApp, uygulamanın web sürümüne karanlık mod ve VOIP arama desteği getirmeyi planlıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, akıllı telefonla bağlantılı olarak internet tarayıcıları üzerinden de kullanılabiliyor. WhatsApp Web olarak isimlendirilen ve vakitlerinin büyük bölümünü bilgisayar başında geçiren kullanıcılara hitap eden bu hizmet, tabii olarak zaman zaman güncellenip yeni özelliklere de kavuşuyor.

WhatsApp Web'in son güncellenmesi ile birlikte istemci sürümü 2.2025.5 sürüme yükseldi. Yapılan yükseltme, WhatsApp Web'e görünür bir değişiklik getirmiyor olsa da yaklaşmakta olan bazı önemli özelliklerle ilgili ipuçları veriyor. Dilerseniz hemen, WABetaInfo ekibi tarafından yapılan belirlemelere ve WhatsApp Web'in son sürümünde neler olduğuna yakından bakalım.

WhatsApp geliştiricileri bir süredir, uygulamanın web sürümüne karanlık mod kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu özellik, 2.2025.5 kodlu WhatsApp Web sürümünde hala kullanılamıyor ancak uygulama kodlarında yapılan keşifler, WhatsApp Web'de karanlık modun nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

WhatsApp Web'in daha önceki sürümlerinde de ortaya çıkan karanlık mod, daha çok yeşil renk tonundaydı. Son keşif ise bu durumun değiştiğini ve WhatsApp Web'in karanlık modunun artık gri renk tonlarına sahip olduğunu gösteriyor. WhatsApp geliştiricileri bu özelliği yayınladıktan sonra kullanıcılar, WhatsApp Ayarları menüsü altına eklenecek Tema bölümünden WhatsApp Web'in karanlık modunu kullanabilecekler.

Geliştirici ekibin WhatsApp Web'e kazandırmaya çalıştıkları bir başka özellik ise VOIP arama desteği. Bu özellik, WhatsApp Web kullanıcılarına sesli ve görüntülü yapabilme imkanı sağlayacak ve kullanıcıların işini hayli kolaylaştıracak. WhatsApp Web'in önceki sürümlerinde ortaya çıkan bu etkili özellik, hala geliştirme aşamasında olsa da son sürüm, bu özelliğin grup aramaları yapılmasına imkan vereceğini gözler önüne seriyor.