Emojilerin daha 'kusursuz' görünmesini isteyen WhatsApp, 357 emojiyi yeniden tasarladı. Güncellenen emojiler, WhatsApp beta kullanıcılarının erişimine açıldı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, beta kullanıcıları için v2.18.384 sürümünü yayınlayarak uygulamaya bazı küçük değişiklikler geliştirdi. Bazı kullanıcıların çıkartma gönderememe sorunu çözen güncelleme, 357 emojinin değişimine sahne oluyor.

Emojiler her geçen gün daha fazla kullanılıyor. Bu nedenle her geçen gün daha fazla duyguya tercüman olacak yeni emojiler ortaya çıkıyor. WhatsApp, uygulamaya yeni emojiler eklemeden önce mevcut emojilerin tasarımlarını güncelleyerek daha iyi bir görünüm sunmalarına imkan tanıyor.

Güncelleme en fazla el hareketleri ve kıyafetler üzerinde kendini belli ediyor. Yine de herhangi bir emojiyi eski versiyonu ile yan yana getirmeden güncellendiğini fark etmek pek de mümkün değil. Zira el hareketlerindeki güncelleme, parmak boğumlarının eklenmesi ve çizgilerin düzeltilmesi ile sınırlı kalıyor.

Kıyafetlerde ise değişim biraz daha kendini belli ediyor. Yine de herhangi bir kullanıcının durup dururken ‘bu emoji değişmiş’ demesi çok da mümkün değil. Aşağıdaki görsellerden değişen emojilerin yeni hallerini görebilirsiniz. Sizde tasarım değişikliğini en çok belli eden emoji hangisi?