WhatsApp'ın Yılbaşında Yaşadığı İnanılmaz Mesaj Trafiği

Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, inanılmaz bir rekora imza attı. Sosyal medya devi Facebook çatısı altında faaliyet gösteren platform, sadece yılbaşında uygulama üzerinden 100 milyardan fazla mesaj gönderildiğini açıkladı.

Brian Acton ve Jan Koum tarafından Kasım 2009’da henüz yeni kurulan App Store’da sessiz sedasız yayınlanan WhatsApp, ilk beş yılında inanılmaz bir mesafe katetti ve tüm dünyanın tercih ettiği yegane iletişim platformu olmayı başardı.

Saf bir girişimcilik hikayesinin ürünü olan WhatsApp, takvim yaprakları 2014 yılını gösterdiğinde, tam 19 milyar dolara Facebook tarafından satın alındı. ABD’li sosyal medya devinin elinde müthiş bir dönüşüm geçiren uygulama, bugün gencinden yaşlısına kadar gezegendeki herkes tarafından kullanılıyor.

Türkiye’de 50 milyon kullanıcıya sahip olan WhatsApp, 10 yıllık dönemini noktaladığı yılbaşı gecesinde inanması güç bir rekorun altına imza attı. Şirket, 31 Aralık’ta uygulama üzerinden 100 milyardan fazla mesaj gönderildiğini açıkladı. Küresel çapta müthiş bir mesaj trafiği yaşayan WhatsApp, yeni yılın arifesinde gönderilen bu 100 milyardan fazla mesajın 12 milyardan fazlasının resim olduğunu söylüyor.

Bu dev mesaj havuzunun önemli bir kısmını, Hindistan oluşturdu. WhatsApp, Hintli kullanıcıların 31 Aralık günü 20 milyardan fazla mesaj gönderdiğini, bunun da küresel olarak gönderilen toplam mesaj sayısının neredeyse beşte birine denk geldiğini belirtiyor. Facebook çatısı altındaki şirket, metin mesajlaşmasının açık ara en popüler WhatsApp özelliği olduğunu ifade ederken, onu sırasıyla durum, resimli mesaj, arama ve sesli not özelliklerinin takip ettiğini söyledi.