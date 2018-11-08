WhatsApp, çok yakında yayınlayacağı bir özellik ile herhangi bir mesajı birden fazla kişiye yönlendirecek kişilerin mesajı önizlemesini mümkün kılacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcılarına yeni ve faydalı özellikler sunmaya devam ediyor. WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı en yeni özellik, herhangi bir fotoğrafı, videoyu, GIF’i ya da metin mesajını iki ya da daha fazla kişiye yönlendirmek isteyen kişilerin olası bir kazadan kaçınmalarını sağlayacak.

WABetaInfo tarafından WhatsApp 2.18.325 sürümünde bulunan özellik, herhangi bir mesajı iki ya da daha fazla kişiye yönlendirmek isteyen kişilerin bir önizleme ile karşılaşmalarını sağlıyor. Böylece kullanıcılar mesajı göndermeden önce inceleyebilir, düzenleme gerçekleştirebilir, alıcı ekleyip çıkarabilir ya da göndermekten tamamen vazgeçebilir.

Söz konusu özellik 2.18.325 sürümünde bulunuyor ve bu özellik henüz kullanıcılara yayınlanmış değil. Bu nedenle WhatsApp’ın en güncel beta sürümüne sahip olsanız bile özelliğe erişiminiz olmayacak. WhatsApp’ın tüm iyileştirmeleri ve hata gidermelerini yaptıktan sonra güncellemeyi yayınlaması bekleniyor.