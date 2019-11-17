WhatsApp Android 2.19.332 Betasındaki Yenilikler Ne?

WhatsApp, 2.19.332 betasından iki yeni özellik bildirdi. Engelleme işleviyle ilgili olan bu iki özelliğin detaylarını sizler için derledik.

Sürekli yeniliklerle karşımıza çıkan WhatsApp, yakın zamanda "Google Play Beta Program" aracılığıyla yeni bir güncelleme bildirdi. Güncelleme iki yeni özellik ile gelecek: Engellenen kişi bildirimi ve engellenen kişiler kategorizasyonu.

Engellenen kişi bildirimi

Bu yeni özellik, siz her birini engellediğinizde size küçük bir bildirim gösterecek. Bu bildirim, engellediğiniz kişinin konuşma ekranında; bir baloncuk içinde verilecek: "Bu kişiyi engellediniz. Engeli kaldırmak için dokunun.". Benzer bir bildirim de siz engeli kaldırınca verilecek.

Bu bildirimler sadece sizin konuşma ekranınızda belirecek. Başka bir deyişle engellediğiniz kişi, onu engellediğinize dair herhangi bir bildirim almayacak. Tabii ki engellediğiniz kişi son görülme tarihi ve profil resmi gibi ayrıntılardan onu engellediğiniz sonucuna ulaşabilir ama WhatsApp, bu kişiye doğrudan onu engellediğinize dair herhangi bir bilgi vermeyecek.

Engellenen kişiler kategorizasyonu

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bir diğer küçük yenilik ise engellenen kişiler kategorizasyonu. Özellik, engellediğiniz kişileri otomatik olarak sınıflara ayıracak ve engellenen kişiler ekranında daha düzenli bir görünüm sağlayacak. Bu, kabarık bir engellenenler listeniz varsa işinize yarayabilir. WhatsApp bu ayıklamayı kendisi yapacak. Sizin herhangi bir bilgi girmenize gerek kalmadan numaraları otomatik olarak algılayıp 'iş' ya da 'kişi' olarak ayıracak.

Tekrar belirtelim, bu özellikler hala yapım aşamasında ve henüz kullanıma açılmadı. 2.19.332 beta güncellemesi yapılınca aktif olmayacak. Özelliklerin ne zaman kullanıma açılacağı şu an için bilinmiyor ama çok fazla beklemeyeceğimiz kesin.