DSÖ: Yeniden Koronavirüse Yakalanılmayacağına Dair Delil Yok

Dünya çapında koronavirüs salgınına karşı tedbirler uygulanmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nden kritik bir açıklama geldi. DSÖ, koronavirüsten kurtulan kişilerin bu hastalığa tekrar yakalanmayacağına dair delilin bulunmadığını bildirdi.

Koronavirüs salgını dünya genelinde 2,8 milyondan fazla vaka ve 815 binden fazla ölüme yol açtı. ABD ise 926 bini aşkın vaka ve 52 binden fazla ölü sayısıyla salgında merkez üssü haline dönüştü. Koronavirüsü atlatanlarla ilgili kritik bir açıklama yapan DSÖ, iyileşenlerin söz konusu hastalığa yeniden yakalanmayacağı konusunda herhangi bir delilin bulunmadığını açıkladı.

DSÖ’nün bilimsel duyurusunda, "Bazı hükümetler, koronavirüs hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı vücudunda antikor tespit edilen kişilere 'bağışıklık pasaportu' veya 'risksizlik sertifikası' vermeyi değerlendiriyor." ifadelerine yer verildi. Hastalıktan kurtulanların bağışıklık kazandığına dair bir garanti olmadığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu uygulamalar nedeniyle salgının daha hızlı yayılabileceği uyarısı yapıldı.

DSÖ'den 'koronavirüsten kurtulanlar bu hastalığa tekrar yakalanabilir' açıklaması:

Güney Amerika ülkesi Şili, koronavirüsten iyileşen kişilere ’bağışıklık pasaportu’ verileceğini, böylelikle bu pasaportu olanların işlerine geri dönmesini sağlayacağını açıklamıştı. Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü son günlerde koronavirüsün Wuhan'daki bir biyoloji laboratuarından sızdığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, virüsün laboratuarda üretildiğine veya değiştirildiğine ilişkin bir kanıt bulunmadığı ifade edildi.

Koronavirüsle ilgili çalışmalara kurum bünyesinde devam edildiğinin altını çizen DSÖ, koronavirüsten kurtulanların bazı insanlardaki antikor oranlarının bağışıklık sağlamak için yeterli olmadığını kaydetti. Dünya genelinde 2,8 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs salgınında resmi verilere göre en az 810 bin hasta iyileşti.

'Koronavirüsten kurtulanların bazılarında antikor oranı bağışıklık için yetersiz':

Daha önce ABD medyasında yer alan haberlerde, ülke istihbaratının koronavirüsün Çin’in Wuhan kentindeki laboratuardan sızmış olabileceği ihtimali üzerinde çalıştığı belirtilmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise iddialarla ilgili “Bu ihtimal mantıklı geliyor.” ifadelerini kullanmıştı.